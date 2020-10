NATTENS NYHETER: Personbil krockade med träd – två personer till sjukhus

Nattens nyheter

Två personer till sjukhus efter krock med träd. Det var vid 02-tiden under natten mot lördag som SOS larmades om en trafikolycka i Västerås. En bil ska ha kört in i ett träd och två personer har under natten förts till sjukhus med okända skador.

Sport

Stående ovationer från publiken – när VIK tog tredje raka segern. VIK har fått upp farten i inledningen av säsongen. Mot Tingsryd hemma i ABB Arena kom tredje raka segern efter 4–2 mot smålänningarna.

