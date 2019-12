NATTENS NYHETER: Risk för halt väglag på fredagsmorgonen • Man gripen för våld i nära relation

Nattens nyheter

Man gripen för våld i nära relation. Det var vid 00.45-tiden natten mot fredag som polisen larmas till en adress i centrala Västerås. Detta på grund av ett bråk.

Tories vinnare i det brittiska valet. Boris Johnson förblir Storbritanniens premiärminister. Konservativa partiet (Tories) vinner en förkrossande seger visar det preliminära resultatet av parlamentsvalet som presenterades under natten mot fredag.

Äldre kvinna lurad på pengar via telefon. En kvinna i 75-årsåldern i Fagersta blev besluten på en större summa pengar under torsdagskvällen. Stölden skedde genom ett bedrägeri över telefon, uppger Västmanlandspolisen. "Det var en bedragare som uppgav sig ringa från ett kreditmarknadsföretag", förklarar Fabian Hamnqvist, presstalesperson på regionledningscentralen inom polisregion Mitt.

Se upp i trafiken – varning för halt väglag. ”Risk för halt och besvärligt väglag.” Varningen kom från Trafikverket under torsdagskvällen. Halkvarningen gäller hela Västmanland och sträcker sig över natten och fram på fredagsmorgonen.

Först i Sverige – staden öppnar unik kulturbank för västeråsarna. Västerås stad blir först i Sverige med att öppna en kulturbank för invånarna. På Växhuset kommer västeråsarna avgiftsfritt kunna låna sådant som instrument, kostymer och faktaböcker inom kulturområdet. "Det är en del av ett hållbart kulturliv och vi tror att det kommer att passa jättebra i Västerås", säger kultursekreteraren Nicoletta Fornari.

Efter avslöjandet – hockeyallsvenska klubben avbryter lånet. Hockeyallsvenskan har en överenskommelse för hur många spelare ett lag får låna in från SHL. Nu står det klart att Karlskrona tar tillbaks lånet av Elmer Söderblom – efter avslöjandet om att klubben brutit mot reglerna. "Regelverket är otydligt och därför avvaktar vi i just det här fallet för att ligan ska vara överens i frågan", säger klubbchefen Per Rosenqvist.

