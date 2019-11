NATTENS NYHETER: Saker kastades ut genom fönstret från tionde våningen • VLT:s nöjesredaktör nominerad till fint journalistpris

Nattens nyheter

Misstänkt inbrottstjuv kastade saker från tionde våningen. Polisen larmades till ett misstänkt inbrott i en lägenhet i Bjurhovda centrum i Västerås sent på onsdagskvällen. Boende larmade polisen efter att de hört ett högt ljud som liknade ett skott.

VLT:s William Holm nominerad till fint journalistpris. Under torsdagen delar Dagens Media ut priset Guldkrattan. Det ska gå till en "mästerlig slitvarg som under året bäst lyckats slå an den allmänmänskliga tonen i den svenska folksjälen". En av de nominerade är VLT:s nöjesredaktör William Holm.

Morgonens toppnyhet

VLT AVSLÖJAR: Här byggs Västerås nya stadsdel: ”En jättesatsning”. Bostäder, handel, restauranger, en idrottshall och en internationell grundskola – inbakat i ett kluster med framstående högteknologiska företag samt forskning och utbildning. Så ser framtidens Finnslätten ut, kan VLT avslöja. ”Det här är en jättesatsning, helt avgörande för utvecklingen i Västerås. Det här är nästa steg”, säger Torbjörn Bengtsson, etableringschef på Västerås stad.

Sport

Superperioden bakom VIK:s mäktiga vändning – efter snacket i pausen: "Alla säger vad de tycker". Kristianstad fick maximal utdelning på sina möjligheter – och VIK var i ett jättehål med 0–3 i den första periodpausen. Men i andra kom Gulsvart ut som ett helt annat lag, och stod för en mäktig vändning när man vann med 8–4.

Trots tio mål i baken för VSK– lagkaptenen ser framåt: "Vi är på väg åt rätt håll". En stark första halvlek. Det kunde Västerås åtminstone ta med sig från en svidande förlust (4–10) i Edsbyn.

