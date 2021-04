NATTENS NYHETER: Tappade nycklar och försökte bryta sig in i sin egen lägenhet – polis larmades • Ungdomar kastade sten på bilar

Nattens nyheter

Ungdomar fångades in – kastade sten på bilar. Västeråspolisen fick gripa in sedan tre yngre killar kastat stenar på bilar – och fångats in av en av de arga bilförarna.

Polisen larmades på inbrott – var lägenhetsinnehavarens om försökte ta sig in. Ett larm om ett pågående inbrott inkom cirka 00.10 natten mot måndag. Flera polispatruller skickade på larmet som gällde en lägenhet på Blåsbo i Västerås.

