NATTENS NYHETER: Två trafikolyckor i Hallstahammar under natten: "Blixthalka på vägarna"

Nattens nyheter

Bil förlorade fästet under färd – krockade med parkerad bil. När en bil förlorade fästet under färd åkte den in i en parkerad bil. En kvinna som befann sig i den körande bilen fördes till sjukhus med nacksmärtor. "Det är väldigt halt på vägen", säger Joakim Lans, inre befäl hos Räddsam Mälardalen.

Trafikolycka på E18 utanför Hallstahammar. En bil fick under natten mot söndag sladd och gick in i räcket på E18 utanför Hallstahammar. "Föraren står på benen och verkar inte ha dragit på sig större skador", säger Joakim Lans, inre befäl hos Räddsam Mälardalen.

