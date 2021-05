NATTENS NYHETER: Vaken bostadsägare hotades med kniv – blev av med cyklar och blomkruka

Nattens nyheter

Konfronterade tjuvar på tomten – hotades med kniv. Flera polispatruller spanade under natten efter två unga män som misstänks för stöld och olaga hot mot en bostadsägare på Vallby.

Sport

Bombade in mål som nykomlingar – nu hoppas succélaget på samma flyt: ”Mycket stolpe in”. Förra året höll de sånär på att knipa avancemanget till division 3 efter att ha öst in mål hela säsongen. Inför årets säsong hoppas Sörstafors-Kolbäck på samma flyt i offensiven. "Man ska ju ha mycket stolpe in och det tyckte jag vi hade förra året", säger lagets tränare Jonas Thurby.

