Nekades straffspark – sen sköt kaptenen VSK upp på säker mark

En höst fylld av finaler. Så har VSK-tränaren Kalle Karlsson uttryckt det i intervjuer med VLT. Och frågan är om inte höstens första riktigt stora final spelades just den här söndagen, borta mot Akropolis.

Två bottenlag som slåss om samma positioner i jakten på överlevnad i superettan. En match som VSK inte hade råd att förlora.

Det var Grönvitt som kom ut stark och kontrollerade bollinnehavet samtidigt som hemmalaget Akropolis sjönk djupt i planen och minimerade ytorna för VSK, som tvingades spela väl smått i sista tredjedelen och hade svårt att skapa riktiga lägen.

Lagkapten Simon Johansson nekades straffspark redan efter nio minuter, vilket smakstart det hade varit på matchen.

Mot slutet av första halvleken öppnade det dock upp sig. Simon Gefvert kom fram till höger och hans namne, Johansson, aningen mer centralt i planen. Det var just samarbete mellan dessa båda som gav VSK ledningen när kapten Johansson i minut 38 tryckte in 1–0.

Akropolis kom ut i den andra halvleken och försökte sig på, en något klen, forcering för att nå kvitteringsmålet. Och när det pressades på en aning tycktes de spänt i VSK-lägret och känslan började nog infinna sig hos många att en tappad ledning var i riskzonen.

Då tog Taha Ali fart in i straffområdet, levererade en ganska dålig passning till Erik Björndahl som trots det stötte in bollen fram till 2–0.

Samme Björndahl hade sedan ett jätteläge att sätta 3–0 när han på den bortre stolpen hade mer eller mindre öppet mål på Gefverts passning med Akropolismålvakten stod för en strålande räddning.

Hemmalaget kom aldrig riktigt nära, i stället var det VSK som plockade med sig segern och tre poäng som innebär säker mark i en väldigt tajt superettatabell.

Matchens klädval

Den personliga åsikten är att alldeles för många tränare inom svensk fotboll slarvar med klädkoden. En sunkig träningsoverall duger gott och väl tycks det allra flesta tycka. Den linjen har även Kalle Karlsson följ under sina första sex matcher som huvudansvarig i VSK Fotboll, fram tills nu.

I mötet med Akropolis var det en huvudtränare som klev ut till båset iförd sneakers, jeans och en grå rock. Det ger klart pluspoäng och skickar signaler om vem det är som bestämmer i de grönvita.

Matchens nekande

Efter att Simon Johansson stått för en mycket vacker räd in i straffområdet i den nionde minuten, fintat en gubbe hit och en gubbe dit så skulle han avlossa ett vänsterskott men hackades upp. Straff tyckte nog de allra flesta på Grimsta IP, alla utom domare Enzo Vesprini, som stod bra till, och nekade VSK en straffspark.

Matchens tre bästa VSK-spelare:

1. Pedro Ribeiro, mittback

Han var tillbaka efter skada i förra omgången och redan nu kan vi kort och gott konstatera att brassen håller en helt egen nivå. Lugn, trygg och stundtals genial med bollen.

2. Simon Johansson, mittfältare

Tuggade i sig den nekade straffsparken och sköt VSK till säker mark i tabellen. VSK-kaptenen visar ledarkvaliteter av rang.

3. Simon Gefvert, wingback

Bänkades i förra omgången till förmån för Filip Tronêt i rollen som wingback. Men med honom avstängd var Gefvert tillbaka och visade på allvar att han vill göra den platsen till sin egen.

Matchfakta/superettan

Akropolis–VSK 0–2 (0–1)

Mål: 0–1 (38) Simon Johansson, 0–2 (70) Erik Björndahl

Varningar: AIF: Fredrik Hammar, VSK: Emil Skogh, Lawson Sabah

Domare: Enzo Vesprini

Publik: 462

Så startade VSK: Daniel Svensson – Jesper Merbom Adolfsson, David Engström, Pedro Ribeiro (ut 72) – Simon Gefvert, Simon Johansson, Olle Edlund (ut 72), Taha Ali, Emil Skogh (ut 72) – Viktor Prodell (ut 88), Erik Björndahl (ut 94).

Ersättare: Sebastian Selin, Daniel Hermansson, Kalle Björklund (in 72), Samuel Sörman (in 72), Lawson Sabah (in 72), Brian Span (in 94), William Videhult (in 88).