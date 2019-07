Anmäl text- och faktafel

I Västmanland kommer värmen att hålla i sig fram till tisdag, då temperaturen sjunker ner till under 20 grader på de flesta ställen i länet. I Fagersta och Norberg förväntas temperaturen gå ner till 16 grader och i Västerås, Surahammar, Sala och Skinnskatteberg till 17 grader, enligt väderprognos från SMHI.

På flera håll i Västmanland kommer temperaturen att hålla sig strax under eller över 20 grader under hela nästa vecka, med inslag av regn som på vissa ställen börjar redan under måndagen.