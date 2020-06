”Nobody fucks with the Jesus” – den bowlande pederasten är tillbaka

Så långt har kritikerna inte varit nådiga mot John Turturros film ”The Jesus Rolls”. Det tycks som om Turturro, trots att han som skådespelare själv fick fria händer att skapa sin karaktär, har misslyckats med att göra en egen berättelse kring en av filmhistoriens härligaste bifigurer, Jesus Quintana, bowlingvirtuosen och pederasten i bröderna Joel och Ethan Coens (männen bakom ”Barton Fink”, ”Fargo”, ”No Country for Old Men”, ”Inside Llewelyn Davids” med flera) klassiker ”The Big Lebowski” (1998). I själva verket har Turturro gjort en amerikansk nyversion av fransmannen Bertrand Bliers sexkomedi ”Flörtkulorna” från 1974, om ett par småtjuvars ekivoka färd genom Frankrike, en historia i vilken Jesus Quintana nu kastats in.

I bröderna Coens film är han i stället en brutalt tuff motståndare till Jeffrey ”The Dude” Lebowski (Jeff Bridges) och hans bowlingslagskamrater, den välmenande, men koleriske och lättretlige vietnamveteranen Walter Sobchak (John Goodman) och den försvinnande bleke Theodore Donald "Donny" Kerabatsos (Steve Buscemi). Jesus Quintana har avtjänat ett långt fängelsestraff för att ha blottat sig för en åttaårig pojke och kallar sig själv ”the Jesus”, i slimmat åtsittande färggranna sidensvidar och med oljeindränkt hästsvans under hårnät slickar han på klotet innan han kastar det. Han dyker bara upp i ett par tämligen minnesvärda scener i filmen, han dansar till franska Gipsy Kings spanska version av amerikanerna i The Eagles ”Hotel California” (1976) och förolämpar sina motståndare med verbala sexuella trakasserier.

”The Big Lebowski” är en säregen satirisk parabel om det moderna USA med dess krigiska tendenser, våldsfixering och konsumtionshets. I en slags marxistiskt karneval driver bröderna Coen både genialt subtilt och respektlöst med den amerikanska film- och kulturindustrins navelskådande eskapism, liksom Irakkriget och ett samhälle där kommersialismen snart gröpt ur det sista av människovärdet.

Året är 1991 och i Los Angeles bor den medelålders ungkarlen Jeffrey Lebowski i en förfallande lägenhet han ständigt undviker att betala hyran för. Han är en övervintrad hippie som fortfarande drömmer sig tillbaka till de vilda studentåren då han var en av de sju i antikrigsgruppen The Seattle Seven. Nu är ”The Dude” en arbetslös förlorare som vandrar runt i pyjamas dagarna i ända och lever för att spela bowling, lyssna på Creedence Clearwater Revival, röka gräs och dricka white russian (vodkadrinken fick ett uppsving under 90-talet på grund av filmen).

En kväll när han kommer hem från en tur till matbutiken blir The Dude överfallen av två män som trycker ner hans huvud i toalettstolen och pissar på mattan i hans hall. De säger att de vill ha pengar av honom för skulder som hans hustru ådragit sig. Problemet är ju bara det att The Dude är ogift, de mindre skarpa männen ser sig omkring i hans sjabbiga hem och inser snart att han knappast kan vara mångmiljonären Lebowski som de letar efter.

The Dude berättar för händelsen för bowlingvännerna Donny och Walter och de föreslår att han ska försöka få sin matta ersatt av den Lebowski de våldsamma männen egentligen sökte. Det visar sig vara en mycket förmögen filantrop (spelad av David Huddleston) som inte är ett dugg intresserad av att ge The Dude några pengar, men han får också möta Bunny (Tara Reid), den andre Lebowskis mycket unga och vackra hustru som har skuldsatt sig till tämligen farliga människor.

Bunny blir snart kidnappad och den välbärgade Lebowski anlitar sin utfattige namne för att lämna över lösensumman. Nu dras The Dude in i ett sällsamt och livsfarligt äventyr, en snirklig historia med många korsande spår och några av filmhistoriens mest egendomliga karaktärer.

Influerade av den hårdkokta deckarens mästare Raymond Chandler skapade bröderna Coen en film som utspelar sig i både soliga och glamorösa Hollywood och på Los Angeles skuggiga bakgator bland våldsamt snikna pornografer, nihilistiska tyska syntband, feministiska avantgardekonstnärer, reaktionära polismän, ängsligt lismande privatdetektiver och cowboys fulla av visa ordspråk. Att göra en bowlinghall till filmens anakronistiska centrum var ett medvetet drag för att ge filmen en nostalgisk atmosfär av det tidiga 60-talet, men årtiondet smyger sig på ett snillrikt raffinerat vis in i hela filmen i inte allt för uppenbara val av möbler och inredningsdetaljer. För musiken står förutom John Fogerty och Creedence, Bob Dylan, Captain Beefheart, Nina Simone, Kenny Rogers, Townes van Zandt, Santana med flera.

De udda figurerna i ”The Big Lebowski” är till stor del inspirerade av lika excentriska riktiga karaktärer inom den amerikanska filmbranschen. The Dudes förlaga är producenten och den politiske aktivisten Jeff Dowd, som fängslades för sin medverkan i det verkliga Seattle Seven. The Dude utgör en sorts motideal till Reagan-erans betoning av entreprenörsdrift och individuellt ansvarstagande och Bridges hämtade också inspirations från sig själv, på 60- och 70-talet levde han likt ”The Dude” på droger i en nedgången lägenhet. Dennes gode vän, den vapentokige Walter, inspirerades av den själbeskrivet högerextreme judiske filmskaparen, vapenentusiasten och militärrådgivaren John Milius, som skrev manus till ”Dirty Harry” (1971) och ”Apocalypse Now” (1979), regisserade ”Conan Barbaren” (1982) och skapade tv-serien ”Rome” (2005–2007). Walter personifierar också den neokonservativa ideologin som dominerade republikanska partiet under både George Bush den äldre och yngre, en man som håller nitiskt på konstitutionen och tar sin konvertering från katolicismen till judendomen på stort allvar och som ständigt tjatar om kamraterna som stupade i Vietnam. Han tar till (över)våld för att lösa varje konflikt och på så vis rör till det och orsakar död och lidande trots sina demokratiska ideal och goda avsikter.

Även om bröderna Coens egendomliga film blev en stor kommersiell framgång var kritiken först ljummen och rätt av sval. Bridges och Goodman hyllades för sitt skådespeleri, men dialogen uppfattades som simpel och för svordomsrik och ”The Dude” var en för vag och svag hjälte. ”The Big Lebowski” bedömdes vara för postmodernt elitistisk och smart, bara en samling ironiska gestalter och scener som sammanfogats i en historia utan egentlig mening och stringens. Men med tiden har filmen kraftigt omvärderats och betraktas nu som en av de hyllade bröderna Coens främsta verk och en av de bästa komedierna någonsin, en snillrikt humoristisk och filmisk drift med våra verklighetsbegrepp och en öm kärleksförklaring till amerikansk populärkultur.

Med åren har ”The Big Lebowski” fått en hängiven rent kultisk beundrarskara. Det finns till och med en nyandlig kyrka med en kvarts miljon medlemmar som följer The Dudes livsfilosofi ”dudeism”, vilken betonar att ett avslappnat förhållningssätt är det bästa sättet att ta sig an livet på och att inte lägga vikt vid personliga framgångar utan umgås med vänner och spela bowling. Årligen visas filmen runt om i USA i särskilda festivaler tillägnade den och den har också fått ge namn åt två nyupptäckta afrikanska spindlar.

Om kritiken mot ”The Jesus Rolls” är avskräckande finns klassikern ”The Big Lebowski” att se på åtskilliga strömningstjänster, men vi ska också komma ihåg att recensenter med åren ofta får äta upp sina första omdömen och att filmer mognar med åren. På söndag har Turturros film premiär på Elektra i Västerås.