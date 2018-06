Ljusa, pastellfärgade klippbilder från en sommar i skärgårdsmiljö flimrar förbi. Filmen komponeras av en housemodifierad version av Ted Gärdestads "För kärlekens skull". Inramningen av Cityfestivalens sista spelning kunde inte ha varit med träffande. Junikvällen är småkylig, men i publikhavet på Fiskartorget är det varmt av alla kroppar som rör sig i takt till musiken.

Det är dj:n Otto Knows (egentligen Otto Jettman) som får äran att avrunda årets festival. Han har flera nästintill sönderspelade hits i bakfickan, så som "Million Voices" och "Dying for you". Han är också en del av den svenska houseexporten som gått varm de senaste åren. En av hans bästa vänner var den framlidne Tim Bergling, mer känd som Avicii. Det gör det extra fint att kvällens första låt blir "Back where I belong", som han skrev tillsammans med Bergling.

Han fortsätter sedan att leverera snyggt förpackade samplingar och remixer av bland annat Lykke Li, Queen och Whitney Houston.

Rent innehållsmässigt är det ganska banalt, och framför allt lite knussligt att leverera sådant som bygger så mycket på andras verk. Dock inget ovanligt som dj, såklart. Men det genererar en euforisk publik som aldrig verkar vilja sluta dansa, och därför är Otto Knows en perfekt avslutning på Cityfestivalen 2018.

Gurkbetyg: 3 av 5

