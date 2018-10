11 moderna skräcksuccéer och 11 äldre rysarklassiker – här är skräckfilmerna du måste se

För många är Halloween lika med skräckfilm - en specifik filmgenre med målsättningen att väcka känslor av rädsla, obehag, spänning och framför allt skräck. Återkommande inslag i skräckfilm är exempelvis spöken, besatta hus, zombier, vampyrer, varulvar, demoner, svart magi, satanism, utomjordingar och onda barn.

Vi har grottat ner oss i skräckfilmshistorien och listat elva moderna skäckklassiker och elva äldre skräckklassiker.

10 MODERNA SKRÄCKKLASSIKER

● "Det" (2017)

Motivering: Stephen King-filmatisering med Bill Skarsgård i rollen som den onde clownen Pennywise. Blev en jättesuccé världen över.

Betyg på IMDB: 7,4

● ”Barnhemmet” (2007)

Motivering: Spansk kalla kårar-film i barnhemsmiljö som med subtila medel lyckas trissa upp en sjuhelvetes otäck stämning. Ett mästerverk i regi av Juan Antonio Bayona.

Betyg på IMDB: 7,5.

● ”Instängd” (2005)

Motivering: Efter öppningsscenen (som är briljant) är det lätt att missta filmen för en vanlig slasher, men håll ut. Amerikanska ”Instängd” förvandlas snabbt till en klaustrofobisk rysarraket med imponerande hög skrämsel- och äckelfaktor. I regi av Neil Marshall.

Betyg på IMDB: 7,2.

● ”A tale of two sisters” (2003)

Motivering: Koreansk psykologisk skräckberättelse grundad på en sägen om två systrar som återvänder hem från ett psykiatriskt sjukhus där de hamnat sedan deras mamma tagit sitt liv.

Betyg på IMDB: 7,2.

● ”Paranormal activity" (2007)

Motivering: 90-talisternas ”The Blair witch project” – fast i sovrummet istället för i skogen. Trots många långa klichésuckar går det inte att värja sig mot obehaget när filmen är över. Har också flera uppföljare.

Betyg på IMDB: 6,3.

● ”Från andra sidan” (2005)

Motivering: Amerikans skräck av Jaume Balaguero. Spökhistoria med oväntad vändning om sjuksystern Amy som kommer till ett barnsjukhus där en av patienterna kommunicerar med ett spöke som bor på den avstängda våningen.

Betyg på IMDB: 6,1.

● "The Ring" (2002)

Motivering: Amerikansk skräckfilm i regi av Gore Verbinski, med Naomi Watts, Martin Henderson och David Dorfman i huvudrollerna. En nyinspelning av japanska "Ringu".

Handlar om att ett flertal människor dör på konstiga sätt, sju dagar efter att de har sett ett videoband. Journalisten Rachels (Watts) systerdotter är en av de som dött och Rachels syster förmår henne att rota i vad som kan ha hänt.

Betyg på IMDB: 7,1.

● ”The woman in black” (2012)

Motivering: Klassisk haunted house-historia i snygg förpackning som går i mål med bravur. Intressant även för den svårskrämde som ”sett allt”. För reginz står James Watkins.

Betyg på IMDB: 6,4.

● "Låt den rätte komma in" (2008)

Motivering: Filmen utefter John Ajvide Lindqvists roman, regisserad av Tomas Alfredsson. Utspelar sig i Stockholmsförorten Blackeberg på 80-talet och handlar om 12-årige mobbningsoffret Oskar, som drömmer om hämnd och plötsligt träffar en nyinflyttad mystisk flicka som inte kan vistas i solljus.

Betyg på IMDB: 7,9.

● "The Mist" (2007)

Motivering: En film i regi av Frank Darabont utefter Stephen King-romanen "Dimman". Utspelar sig i en glesbygdsstad som plötsligt drabbas av en kraftig och mystisk dimma. Ett flertal rädda innevånare låser in sig i en stor mataffär i hopp om att dimman ska försvinna, men vad finns egentligen i dimman?

Betyg på IMDB: 7,2.

● "The cabin in the woods" (2012)

Motivering: Fem ungdomar åker iväg till en avlägsen stuga i vildmarken för att festa, men det blir inte riktigt som gänget har tänkt sig. Stugan har ett blodigt förflutet och någon verkar bevaka varje steg som ungdomarna tar.

Betyg på IMDB: 7,0.

10 ÄLDRE SKRÄCKKLASSIKER:

● ”Psycho” (1960)

Motivering: Athony Perkins i rollen som den sinnessjuke Norman Bates, vars spöklika hus med tillhörande motell inte är ett ställe där man har lust att tillbringa en stillsam kväll. I regi av legenden Alfred Hitchcock.

Betyg på IMDB: 8,5.

● "Exorcisten"

Motivering: Klassiker med Max von Sydow som präst och en demon som bosatt sig i en tonårig flicka. I regi av William Friedkin baserad på boken med samma namn. Boken är löst baserad på ett verkligt fall av exorcism som ägde rum 1949.

Betyg på IMDB: 8,0

● ”Alien” (1979)

Motivering: Amerikansk sciencefiction/skräckfilm från 1979, regisserad av Ridley Scott. Sigourney Weaver gör debut som tuffa Ripley, som ger sig i kast det vidrigaste monstret i universum.

Betyg på IMDB: 8,5.

● ”The Shining” (1980)

Motivering: Amerikansk rysare från 1980 av Stanley Kubrick efter romanen ”Varsel” av Stephen King. Jack Nicholsons stora paradroll - en familjefar som med sin familj gästar ett gammalt hotell, som visar sig besitta onda krafter.

Betyg på IMDB: 8,4.

● ”The Thing” (1982)

Motivering: En grupp forskare återfinns på Antarktis och upptäcker att rymdväsen som begravts i snön. Amerikansk science fiction/skräckfilm från 1982, regisserad av John Carpenter.

Betyg på IMDB: 8,1.

● ”Halloween - Alla helgons blodiga natt” (1978)

Motivering: Amerikansk skräckfilm/slasher med Jamie Lee Curtis i huvudrollen, i regi av John Carpenter. Mentalt sjuke Michael Myers återvänder till lilla staden Haddonfield, beväpnad med sylvass förskärare.

Betyg på IMDB: 7,8.

● "Dawn of the dead” (1978)

Motivering: Amerikansk/italiensk skräck från 1978 i regi George A. Romero. Jorden drabbas av oförklarligt och dödligt virus, men ingen dör helt utan blir levande döda.

Betyg på IMDB: 8,0.

● "Scream" (1996)

Motivering: Wes Cravens framgångsrika skräckfilm från 1996, med Neve Campbell, Courteney Cox och David Arquette i huvudrollerna. Sidney (Campbell) blir förföljd av en maskerad mördare, som dödar allt i sin väg.

Betyg på IMDB: 7,2.

● "The Blair Witch Project" (1999)

Motivering: Tre ungdomar ger sig ut på en campingtur för att spela in en dokumentär om den lokala legenden The Blair Witch. Utrustade med videokameror ger de sig in i skogen, där de sedan spårlöst försvinner. Ett år senare hittas ungdomarnas kamerautrustning i skogen.

Betyg på IMDB: 6,4.

● ”Amityville II” - Huset som gud glömde 2" (1982)

Motivering: Amerikansk rysare från 1982 i regi av Damiano Damiani. Om det ökända Amityville-huset, platsen dit folk flyttar in och dör.

Betyg på IMDB: 5,5.

● ”The others” (2001)

Motivering: Snarare psykologisk än bloddrypande spökhistoria som utspelar sig i slutet av andra världskriget. Grace väntar på att hennes man ska återvända medan hon skyddar sina sjuka barn som börjar se märkliga saker. I regi av Alejandro Amenabar.

Betyg på IMDB: 7,6.