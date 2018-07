Här är den veganska foodtrucken – kommer till Västerås stadskärna: "Ser fram emot att ta första steget till att bredda företaget"

Veggoköket köpte sin foodtruck för ett och ett halvt år sedan och hade serveringspremiär i mitten av juni. De har redan testat att servera ur trucken under en julmarknad tidigare, och i sommar har de planerat att göra en festivalturné där de dyker upp under Peace & Love och Öland Roots. När juli lider mot sitt slut kommer de med regelbundenhet ställa sig i Västerås stadskärna för att servera sina veganska luncher.

– Vi hade tanken att köra runt trucken i staden redan under förra sommaren, men då flyttade vi in i lokalerna i Saluhallen Slakteriet under augusti och hade fullt upp med det i första hand, säger ägaren Fredrik Ohlsson.

Fredrik Ohlsson berättar att de siktar på att ställa ut trucken så mycket som det mäktas med, då de har fått serveringstillstånd för alla dagar. Men till att börja med kommer de stå och sälja luncher under onsdagar och fredagar.

– Det är lite festligare dagar, så har vi tänkt. På onsdagar och fredagar kan man få se fler människor på stan som vill gå ut och luncha, säger Fredrik Ohlsson.

Deras veganska kebabrulle är en väl uppskattad rätt och kommer vara en standard på menyn, berättar Fredrik Ohlsson. Utöver den kommer de ha två eller tre rätter som de byter ut kontinuerligt.

– Ser vi att vi säljer bra kommer vi stå flera dagar i veckan, på lördagar till exempel. Vi har ju ett tillstånd fram till klockan fyra på natten, så vi kan servera på kvällsmat också om vi vill.

Själva restaurangen, som är belägen i Saluhallen Slakteriet, serverar vegansk lunchbuffé och foodtrucken är tänkt att vara ett komplement där de bygger vidare sitt koncept på hjul.

– Reaktionerna när vi tar ut trucken är extremt positiva. Man får höra sånt som "äntligen är ni här i stan", just för att det är lite bökigt att ta sig till restaurangen. Det enklaste är väl att ta sig fram med cykel egentligen. Det kan vara krångligt, säger Fredrik Ohlsson och tillägger:

– Därför fattar jag varför folk blir glada av att vi kommer närmre stan och vi ser fram emot att ta första steget till att bredda företaget.

För att mäkta med en tudelad restaurang har Veggoköket ökat personalstyrkan och känner att de nu efter ett halvårs servering i den nya lokalen blivit varma i kläderna. Att de dessutom har haft en lunchservering på plats som hållit i sig bra över sommaren, så kommer foodtrucken hjälpa till omsättningen. Men foodtrucken är inte bara tänkt att finnas till enbart under sommartiden, då de siktar på att förlänga det tillstånd som de har fått tre månader åt stöten.

– Det är skitroligt att vi får ta med trucken ut på stan. Jag skulle vilja stå med trucken både på hösten och vintern, för då kan vi erbjuda en annan sorts servering. Som i soppor och grytor som passar bra när det är kallt ute, säger Fredrik Ohlsson.

Vill du ha senaste nytt om Västerås krogliv? Senaste nytt om lokal musik? Senaste nytt om stora artister som kommer till Västerås? Då ska du gilla VLT Nöje.