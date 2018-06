Här är Galaxy Gramophone – den rockiga musiktrion från Västerås: "Rockland var utan tvekan det roligaste vi gjort"

Galaxy Gramophone grundades under den sena våren 2017, när Gustaf Eklund och Rickard Hofberg kontaktade basisten Magnus Nordström, på jakt efter en tredje medlem i en ny rockkonstellation. Trion, med sina rötter i Sala och Västerås, inspireras av band som Graveyard, The Soundtrack of Our Lives, Black Sabbath, Led Zeppelin i kombination med alternativa band som Bob Hund och Uriah Heep.

Efter några få tillfällen av musicerande bestämde vi oss för att satsa helt och fullt på en trio med namnet Galaxy Gramophone.

Så beskriver medlemmarna i bandet sin sammankomst och ett år efter bandets start släppte de sin EP – The Galaxy Gramophone. Bandet berättar att de ägnade fyra intensiva dagar i Nacksving Studios i Gussjö som resulterade i fem låtar – något som de ser som startskottet på deras karriär och framtid på en förhoppningsvis stor musikscen.

– Vi försökte få till en ren live-känsla när vi spelade in och försökte få våra låtar att återspegla oss själva. Resultatet är vi själva väldigt nöjda med! Vi fick otroligt bra hjälp av Markus Cederlöf att hitta vad vi letade efter och ett sound som till och med kändes nytt och oväntat för oss själva, skriver bandet i ett mejl till VLT, där de berättar om sin agenda.

Vilken bakgrund har ni som är i bandet?

– Alla tre medlemmar har ganska breda men något olika musikaliska bakgrunder och influenser. Vi möts främst i gillandet av progressiv och gammal rock. Alla tre har varit i flera olika konstellationer och grupper, och har både spelat tillsammans och med andra musiker under många år.

Vad har ni haft för er senaste tiden?

– Vi har skrivit mycket musik, spelat in detta i studio och lanserat det på Spotify, Google, Amazon och Apple Music. Vi hade vårt första gig alldeles nyligen på den legendariska musikscenen Rockland i Sala.

Vilka är höjdpunkterna hittills med bandet?

– En av de största höjdpunkterna hittills har utan tvekan varit att spela in vår första EP i en väldigt trevlig och professionell studio i Gussjö, utanför Sala. En annan höjdpunkt har varit att ha vår debutspelning på Rockland och leverera flera av våra låtar för första gången live inför en underbar publik. Spelningen på Rockland var utan tvekan det roligaste vi gjort och stämningen var magisk!

– Lanseringen av våra singlar, sociala medie-sidor och självklart vår EP var även det en milstolpe för oss.

Hur skulle ni beskriva musiken ni spelar?

– Vi har problem med att sätta oss själva i ett fack, kanske för att vi har försökt skapat vår egen musik utifrån vad som finns i oss och inte vet var vi skulle kunna placeras.

– Andra får väldigt gärna lyssna på vår musik och komma med deras egna idéer om vad vi låter som, det skulle vara väldigt kul att höra!

Sist men inte minst: Vad sker framöver?

– För närvarande håller vi på att skriva nytt material för att utöka vår repertoar och kunna spela vid fler och längre tillfällen. Vi tar lite strö-gig när tillfälle ges och lägger resten av allt fokus på att skriva ny musik, som i framtiden kommer att hamna på vårt första fulla album.

– Vårt fokus är helt och fullt på vår egen musik och vi får helt enkelt se var vår musikaliska väg kommer ta oss. Vi är öppna för att utvecklas och fortsätta göra vad vi själva gillar och driver oss framåt!