Joe Labero bjuder in förre VIK-stjärnan till sitt lyxhus: "Han är hetaste killen i stan"

9 februari 2019 kommer Joe Labero till Bombardier Arena. Kontrasten lär bli stor mot lyxcasinot Paris i Las Vegas, USA, där han precis har klivit av kvällens show av "Inferno" när vi når honom på telefon.

– Det gick jättebra i kväll. 1 400 i publiken, stående ovationer. De har sån energi, amerikanerna. Om jag vill ha upp någon på scen här är det 250 som ställer sig upp och ropar, i Sverige är det lite mer tillbakadraget. Men även om Vegas är "entertainment capital of the world" är Sverige alltid mitt hemland. Och jag tycker det är viktigt att göra återbesök. Jag brinner för liveshowen.

Ja, det svenska kynnet är väl inte lika utåtagerande som det amerikanska, men att det finns intresse i Joe Laberos hemland efter hans 35 år i showbiz, står klart. Därmed är en komprimerad turné med ett fåtal inplanerade stopp klar för biljettsläpp torsdag 31 maj.

Och Västerås är alltså en av städerna. Showen är en uppföljare kallad "Inflame". Publiken kommer känna igen sig, men denna gång är riktiga stuntmän verksamma i Hollywoood med i showen. Räkna alltså med fräsiga motorcykelkonster och dylikt på scen, i stil med Tom Cruise-filmen "Mission Impossible".

Ständigt kringflackande Joe Labero har för övrigt nyligen bosatt sig i Las Vegas med sin familj. När Las Vegas-laget Golden Knights spelat klart Stanley Cup-finalen, kommer han bjuda in killarna till sitt "mansion" och show. Där finns inte minst tidigare VIK Hockey-stjärnan William Karlsson – som med sina 43 mål var Vegas Golden Knights bäste målskytt i vinter.

– Det är en osannolik succé. Och William (Karlsson) är hetaste killen i stan. Det är framför allt vi bofasta som älskar att Vegas fått ett NHL-lag. Jag ska bjuda in truppen att se min show, när finalspelet är klart, säger Joe Labero.

Och fortsätter:

– Det är sjukt stort med ishockey här nu! Och de svenska Vegas-spelarna är otroligt påpassade. Sverige vann ju VM precis, men amerikanerna säger bara att det är "for amateurs". "Stanley Cup is for the professionals, here is where the money is", säger de.

Vad har du annars för bild av Västerås?

– Det är nära Stockholm. Västerås har en bra publik med vana showbesökare, och vi har alltid bra beläggning där. Jag är väl där vartannat, vart tredje år, så detta blir ett exklusivt gästspel.

En Sverigeaktuell stjärna Joe Labero träffat den senaste tiden är Britney Spears som tar sin Vegas-show "Piece Of Me" till Sandviken 11 augusti. Andra Joe Labero hängt med senaste tiden: Paul Anka, Barry Manilow, Elton John, Celine Dion, Lionel Richie, Jennifer Lopez, Robbie Williams och Nicolas Cage. Till det svenska umgänget hör Malin Åkerman och Jonas Åkerlund.

Träffade du Avicii?

– Jag kände inte honom men hälsade på honom några gånger. Han är oerhört respekterad här, alla de viktigaste dj:arna bor ju i Vegas, och det hela är väldigt tragiskt. Showbiz är en tuff och farlig värld, det är lätt att hamna snett Det gäller att ha disciplin, men man måste också njuta och ha koll på sig själv.

Har du någonsin tvivlat på dig själv?

– Det gör man väl alltid egentligen. För att utveckla sig själv gäller det att hitta nya inspirationsvägar. Richard Branson sa att man ska göra nåt som skrämmer en varje dag, och det har jag tagit till mig.