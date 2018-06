Bildextra: 13-åriga västeråsarna öppnade Sweden Rock inför rekordpublik – spana in deras mäktiga resa

Oliwer Bergman, Alexander Lindgren, Gustav Jakobsson, Isak "Fiskis" Strandberg och Adrian Hernandez har blott 13 år gamla uppnått mer än vad många lokala band gör under en hel karriär. Medverkan i TV4-programmet "Talang", seger i Livekarusellen och en spelning på samma scen som Aerosmith.

Det kan dock inte jämföras med vad de upplevde förra veckan.

Efter att ha väckt intresse på nationell nivå blev de tillfrågade att öppna hela Sweden Rock, landets största hårdrocksfestival, för akter som Iron Maiden, Judas Priest och Ozzy Osbourne.

När västeråsarna gick upp på scenen möttes de av en mäktig syn: 2 500 personer i publiken. Rekordpublik för en öppningsakt på Sweden Rock.

– Det var skitkul, säger sångaren Oliwer Bergman kort och koncist.

2 500 personer i publiken. Hur var det med nerverna?

– Jag kände mig inte nervös, utan fick snarare hybris och blev helt galen.

Och de andra killarna i bandet?

– De verkade tycka att det var kul, haha.

Något som överraskade Three Dead Fingers ännu mer än storpubliken i sig var att många faktiskt sjöng med i deras låtar.

– Det var coolt. Skitkul. Det känns fortfarande svårt att förstå att de kunde våra låtar.

Grabbarna fick även chansen att träffa flera av de etablerade artisterna backstage.

Så här sa Oliwer till VLT strax efter att spelningen på Sweden Rock presenterats:

– Stone Sour spelar, och Corey Taylor (även sångare i Slipknot) har varit min förebild så länge jag kan minnas.

Och drömmen blev verklighet.

– Corey Taylor sprang in bakom scenen och gav mig en snabb kram, och då började jag att gråta. Jag sa: "You're my childhood hero", och han svarade: "Take care, man!" Sedan sprang han in på scenen igen. Det var helt otroligt.

De flesta band och artister som spelar på festivaler har en "rider", det vill säga en lista med önskemål till sin loge. Den kan innehålla allt från en platta öl till en specifik gåslever från Périgord i Frankrike.

Minderåriga Three Dead Fingers önskade givetvis ingen alkohol. Däremot – rå potatis.

– Vi beställde potatis och iskaffe. Vi ville se om vi kunde få vad som helst, och det kunde vi, haha.

Förutom potatisar, kramar med barndomsidoler och att spela inför 2 500 personer – tar ni med er något annat minne från Sweden Rock?

– Det skulle kanske vara att leva på churros i fyra dagar. De första två dagarna var det nice, men sedan blev det lite tjatigt, haha.

Vad har ni på gång framöver?

– Två spelningar. En i Göteborg och en på Västerås Cityfestival (torsdagen 28 juni). Vi hoppas att så många västeråsare som möjligt vill komma och se oss.

Fler Three Dead Fingers-bilder från Sweden Rock: