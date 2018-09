Clabbe vill öppna bar i centrala Västerås – som bara spelar 60-talsmusik: "Ska vara motsatsen till Harrys"

För ett femtiotal år sedan, eller "före latteepoken", som Claes af Geijerstam uttrycker sig, drev hans mamma och mormor Liljas Café i Västerås. Mamma Brita föddes i Västerås 1921, och även om Claes, som föddes 1946, aldrig bott i Västerås har han alltid sett staden som ett andra hem.

– Där har jag ju mina rötter, och jag minns att jag som barn älskade att åka pulka på Djäkneberget, säger han.

I en intervju med VLT 2007 berättade Clabbe att han vill bosätta sig i Västerås tillsammans med sin fru när det är dags att pensionera sig.

När undertecknad nådde 60- och 70-talspopikonen på onsdagseftermiddagen berättade han att planen kvarstår, och den stora anledningen är att han vill öppna en bar på Köpmangatan, delvis för att hedra minnet av sin mamma och mormor.

– Jag vill öppna en liten bar i Västerås. Den ska heta "Beatle Bar" och bara spela 60-talsmusik med tyngdpunkt på Beatles. Det blir ingen dans, utan bara jävligt bra musik. En klassisk bar utan tv-apparater. Det ska vara motsatsen till Harrys. Jag står gärna i baren och gör planetens bästa Dry Martini. Flygflottiljen F1:s kamratförening har alltid hedersplatser i baren till minne av min pappa Olle som var jaktpilot i flygvapnet i Västerås, säger Geijerstam.

Det här är någonting jag verkligen vill göra efter att jag pensionerat mig från musiken.

Har du någon favoritlåt med Beatles?

– Alla där de börjar sjunga direkt. Exempelvis "No reply", "I don't want to spoil the party" och "Help".

Han vet till och med var baren skulle ligga, om han fick bestämma.

– Köpmangatan, nära Stora torget. Det är ingen nostalgisk grej utan jag tänker mig bara att det är det mest attraktiva läget att ha en bar. Lite äldre byggnader blandade med nyare.

Hur långt gångna är dessa planer?

– Än så länge är det ju tekniskt sett bara fantasier. Först måste jag hitta en lokal, och så vidare. Men det här är någonting jag verkligen vill göra efter att jag pensionerat mig från musiken. Jag kanske börjar titta på det mer seriöst inom fem år snarare än tio, för man ska ju orka med det också.

4 november kommer han till Västerås Konserthus tillsammans med bland andra Svenne Hedlund under nostalgiturnén "Hits of the 60's".

Trenden med "tribute"- och nostalgiband har exploderat de senaste åren, men denna show består av musiker som de facto var med i fyra av Sveriges största popband från 60-talet.

– Jag tror faktiskt att vi är de enda bland de större banden som är i gång. Till exempel skulle nog inte Göran Lagerberg sätta upp Tages igen, säger Clabbe, tidigare frontman i Ola & The Janglers.

Publikmässigt var Hep Stars definitivt störst, som här representeras av Svenne Hedlund. Men listmässigt menar Clabbe att hans Janglers hade fler hits.

– Dessutom var vi det första svenska bandet som låg på Billboard-listan i USA på plats 98 år 1968. Det är rätt makalöst, och exakt 50 år sedan – långt före Blue Swede och Europe. Det kan ingen ändra på.

Hur sammanfattar du er show "Hits of the 60's" i korthet?

– Välkommen till en fantastisk nostalgibomb!