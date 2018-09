Kiss lägger ner – världsgitarristen från Västerås om barndomsidolerna: "Spektakel"

För västeråsaren Jonas Stålhammar, gitarrist i världskända death metal-bandet At the Gates, startade allting med rockikonerna i Kiss. Det berättade han i en stor intervju med VLT förra hösten.

– Mitt musikintresse uppstod när jag var tre år gammal och hörde Kiss för första gången. Några år senare köpte min bror en akustisk gitarr, men han gav den till mig och sa ”du kommer bli mycket bättre än jag”. Då var jag sju år. Sedan bildade jag mitt första band när jag var 15, sa Stålhammar då.

Kiss bildades i New York 1973 av Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley och Peter Criss. Rockbandet är ett av världens mest framgångsrika någonsin.

Men nu står det klart att deras kommande turné, med det passande namnet "End of the road", blir den sista. Det avslöjade bandet under ett besök i tv-programmet ”Americas got talent” på onsdagskvällen.

– Vi säger hej då med en sista turné och med den största showen hittills och vi kommer att sluta på samma sätt som vi började ... oförlåtliga och ostoppbara, säger bandet, enligt Rolling Stone.

Det är inte första gången Kiss lägger elgitarrerna på hyllan. Man annonserade även att slutstationen var nådd 2002, men var tillbaka två år senare. Nu ser dock sortin ut att vara permanent.

Ointressant musik i årtionden nu.

– Kiss betydde ju allt för mig, i början i alla fall. Jag lyssnar fortfarande ofta på deras tidigare musik, men är glad att de lägger ner – fast ja, vi får ju se om de verkligen gör det. Det har varit ett spektakel med ointressant musik i årtionden nu, säger Jonas Stålhammar.

För tillfället befinner han sig på Sydamerikaturné med At the Gates. På torsdagen spelar ett av världens mest kända death metal-band i Guatemala. Därefter bär det av till Colombia, Argentina, Chile och Brasilien.

