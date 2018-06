Recension: Jazzigt mys slogs om till mörk blues i Lasses Kvarter: "Musiken kröp in under huden"

När man gick in i Lasses Kvarter gjorde sig den vindstilla och lugna kvällen påmind. Som besökare värmdes man upp av att gå in och supa in stämningen. Kvällskvittret från fåglarna trängde genom bakgrundsmusiken och klinkandet från de gäster som passade på att ta en picknick innan kvällens show startade. Ju närmre klockan tickade mot konsertens satta tid, fanns desto färre gräsplättar stod lediga och desto fler besökare hade hittat in till den lugna oasen som pryds av lampor, lyktor, myshörnor och långbänkar.

Miljön och stämningen summerades perfekt av en besökare, som mellan tuggorna vände sig till sin väninna och brast förnöjt ut: "Allt häromkring passar ihop, just för att inget är sig likt!"

När det dagades för kvällens första akt, Dim Out, presenteras de av arrangörerna som ett talangfullt gäng, med all rätta. Sångaren Christopher Cook beskrevs som den typ av musiker "man kan ge vilket instrument som helst och tjugo minuter – sedan levererar han en upplevelse". Och en upplevelse blev det.

Sångaren klev fram till sin synt, tillsammans med Dan Brassing på bas och Jesper Elander på trummor, med en bekvämlighet som om han skulle spela inför sina vänner.

En hes röst trängde sig ur mikrofonen när sångaren Christopher Cook introducerade bandet och förklarade sina överansträngda stämband. Ett ensamt trumstråk spelades som start, följt av en funkig baslinje och sedan satte sångaren sin första ton och synt-ackord – som fick publikens småsnack att dö ut. Skadad röst till trots, så höll Christopher Cook tonen genom att anpassa sina oktaver efter förmåga.

Som åhörare var det närmare underhållande än störande att rösten gav vika, då energin och pondusen bland bandmedlemmarna lyfte musikupplevelsen.

Med influenser av soul, funk och psychadelica ljöd deras elektro-akustiskta låtar genom trädgården och besökarnas fötter följde omedvetet med i varje taktbyte. Spelglädjen spreds ut i publiken och dessutom spelade de låten Tae Kwando vars musikvideo spelades in i Västerås, därefter avslutades deras spelning med en groovesession.

I sin helhet bjöd Dim Out på en show som vaggade in en i ett behagligt gung, som fick gäster att naturligt famna om varandra och följa takten.

Efter trion klivit av scenen var det dags för nästa akt – som vände kvällsmyset uppochner och vände tonen till en nyans mörkare musik. Detta för att enmansbandet Bror Gunnar Jansson klev upp på scen.

Tonen blev seriös, när han satte sig framför bastrumman, trumman och cymbalen. Med mikrofonen placerad mot munnen och med gitarren i knät – river han igång ett mäktigt bluesriff som hänger kvar i luften, likt spänningen i luften under ett åskoväder.

De tidigare småpratet tystnade direkt. Bänkraderna bytte sina bakåtlutande positioner till framåtlutande, i spänd väntan på nästa ackord. Känslan som hans musik förmedlade var tung och full av själ. Genomgående i sitt framförande levererade han en hybrid av blues och country vars allvar trängde sig in under huden.

Bror Gunnar Janssons stämma var både klar, bestämd och egen, den tvingade in ens öron i lyssnandet och krävde ens fulla uppmärksamhet. Med textrader som "You think you're safe when you sleep" i sin arsenal, kände man en stillsam hotfullhet som på något vänster var behaglig att lyssna på.

Applåderna dröjde efter varje låt då publiken i ren spänning väntade ut de långa ackorden.

Det blev snabbt tydligt att Bror Gunnar Jansson är sin egen show – han behöver ingen backup för att förtrolla fast sin publik i sin melodi och lyrik. Med korta beskrivningar av låtarna underhöll han publiken med en van ton och höjde kvällens tempo avsevärt genom att slänga myset ur fönstret.

Musiken är lika cool som hans anförande och Bror Gunnar Jansson framförde ett set som utstrålade en imponerande kraft för att "enbart" vara ensam och stillasittande på scen.

Dim Out och Bror Gunnar Jansson

Lasses Kvarter, Västerås, 16 juni 2018

Publik: Cirka 100 personer

Betyg: 3/5