TV: Så var stämningen när musiken drog igång på Summer Meet – delad musik och matglädje

Mitt i festivalområdet, på Strip Bar, kunde de hungriga och törstade besökarna ta sig en öl eller köpa en matbit. Även om menyn som bjuder på grill, pizza och thaimat var väl uppskattad bland gästerna, så stal underhållningen på scenen folkets uppmärksamhet.

Först upp på scen var The Cruisers, som höjde stämningen med välkända rockabilly-coverlåtar som "Come on everybody" och "Who put the bomp" i takt till en nickande lunchpublik.

Därefter intog rockabilly-artisten John Wildcat scenen och framförde låtar som "Snutjävel" och "Power Meet" – som många i publiken nynnade med i mellan tuggorna.

Starta klippet för att få se hur det såg ut när musiken intog festivalens scen: