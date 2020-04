Nordström: Jag uppskattar skämt – men just nu är det inte läge att skämta

Anmäl text- och faktafel

Ett antal medier har sedan tidigare slutat med aprilskämt. Ett flertal ansvariga utgivare resonerar som så att seriösa medier inte bör skämta i tider när fejkade nyheter och desinformation sprids av så kallade oansvariga utgivare i olika forum på nätet. Den som läser en seriös tidning måste kunna lita på att allt är sant, är argumenten.

Jag förstår fullt ut det resonemanget och håller givetvis med om att det är viktigt att alla kan lita på medier med ansvariga utgivare som just tar ansvar för journalistiken.

Men, ändå. Jag uppskattar aprilskämt – och jag tror också att våra läsare uppskattar humor när och om det är just roliga och inte plumpa skämt det handlar om.

När de är riktigt bra, när de får människor att dra på munnen ser jag enbart positivt på aprilskämt. Det sade jag också till Medievärlden när jag fick frågan om aprilskämt för tre år sedan.

VLT:s aprilskämt från 2004 är en fantastisk klassiker

Vad är då ett riktigt bra aprilskämt? Ja, VLT:s från 2004, då dåvarande reportern Johan Kretz utgav sig för att vara pappa till ett flertal olika barn på familjesidorna är en fantastisk klassiker.

VLT har även under senare år skrivit om detta skämt. Jag har också bloggat om det och berättar i det inlägget att Västerbottens-Kuriren kopierade skämtet sex år senare, 2010, och då också utvecklade det med en intervju med den fabricerade pappan i VK:s skämt, som berättade att alla barn var resultatet av en "galen festkväll".

Jag minns också när jag jobbade på Arbetarbladet 2015. Då lyckades vi få den ständigt twittrande moderate riksdagsledamoten Lars Beckman, känd som @beckmansasikter på Twitter, att bjuda på sig själv. I skämtet berättade Beckman att han egentligen var röd i själen och ett konstprojekt, ett skämt som också blev en succé.

Sedan finns det förstås också många andra klassiska aprilskämt, skämt som människor ännu pratar om. SVT:s klassiska skämt från 1962, damstrumpan över en svartvit tv som skulle ge en färg-tv är förmodligen det mest kända av alla.

Äldre läsare kanske också minns skämtet från 1950 när ett spårvagnsflyg skulle gå genom centrala Stockholm, eller när det samma år skrevs i Göteborgs-Posten att Öland lossnat från havsbottnen och flutit in mot den svenska kusten.

Under de senaste åren har ni också fått aprilskämt i VLT detta datum, den 1 april. 2018 skämtade VLT till exempel om att ett 20 meter högt rådjur skulle resas på Stora torget i Västerås och i fjol skämtade vi om att gatstenar skulle skänkas bort. Till det skämtet hade vi hjälp av statister som i vanliga fall är reportrar på våra systertidningar Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Sala Allehanda och Fagersta-Posten.

Det är helt enkelt inte läge att skämta i de tider som råder just nu

Jag tror att de allra flesta uppskattar skämt, när de är bra. Men det är i normala tider. Just nu är emellertid ingenting som det brukar vara. Vi hade börjat planera för ett aprilskämt i VLT även i år, men vi har avbrutit det arbetet och beslutat oss för att inte publicera något aprilskämt i år

Det är helt enkelt inte läge att skämta i de tider som råder just nu. För oss på VLT är det så mycket viktigare att lägga all kraft på att göra just trovärdig och samhällsviktig journalistik inte minst om den sjukdom, oro och kris coronaviruset för med sig.

Jag hoppas att ni har förståelse för det och får gärna höra av er till mig med er syn på aprilskämt i medier.