Konst som politiskt verktyg – vad ledde egentligen “Råby Planet” till?

I rapporten ”Tro, hopp och konst – konst som politiskt verktyg” följer konstnären och arkitekturdoktorn Monica Sand upp regeringssatsningen ”Konst händer”. Den genomfördes 2016–2018 på 15 olika platser i Sverige, däribland Råby i Västerås. Hur lyckades man med ambitionen att skapa större delaktighet och makt över sina livsmiljöer i de utvalda bostadsmiljöerna?

Satsningen riktade sig mot miljonprogramsområdena som, trots att var fjärde svensk lever i dem, ofta beskrivs som ekonomiskt och socialt utsatta. Samtidigt är det bostadsområden där valdeltagandet är lägre än genomsnittet i riket, vilket tyder på ett svagare demokratiskt engagemang.

“Konst händer” präglades av en starkt instrumentell syn på konst, konsten ska vara en god kraft som dessutom lyckas lösa de problem som politiken inte kunnat hantera. Monica Sand påpekar att det här är en konstsyn som i sig blivit en tradition bland svenska politiker och tjänstemän. Under folkhemsprojektet har tron på kulturens och konstens demokratiserande effekter funnits. Tillgången till konst i det offentliga rummet har betraktats som en demokratisk rättighet och dess närvaro har uppfattats göra medborgarna mer demokratiskt sinnade.

Under hela 1900-talet har konstnärer engagerat sig de offentliga miljöerna och det har i regel skett offentligt finansierat och i samråd med de boende i det berörda området. Konsten har i det moderna svenska samhället förflyttats från att ha en enkom estetisk uppgift till att bli ett politiskt instrument för förändring.

Det har emellertid visat sig att konsten inte alltid fått sunda eller demokratiska effekter, ibland har den omedvetet väckt underliggande konflikter mellan olika grupper och andra gånger har konstnärer används för att skapa attraktiva boenden som varit en del i att tränga undan fattiga och oönskade människor från stadsmiljöer. Det finns en viktig moralisk dimension i skapandet som inte får tappas bort, anmärker Monica Sand.

Samtidigt kan det nitiskt inkluderande stadsplaneringsidealet där allting ska vara friktionsfritt också bli ett problem, där den offentliga miljön helt tvättas på avvikande åsikter och på så vis strypa det demokratiska samtalet. Rådande normer och maktstrukturer blir aldrig ifrågasatta när allting ska göras politiskt korrekt. Dessutom finns en stark tendens att stadsutvecklingens resurser fördelas hierarkiskt, attraktiva boendemiljöer och stadsdelar får mer utsmyckning än de områden där de mindre bemedlade och inflytelserika invånarna bor, konstaterar Monica Sand.

I “Konst händer” var tanken att med utgångspunkt i stadsdelarnas historia och förutsättningar involvera invånarna i att skapa något utifrån deras kunskaper, behov och visioner. Projektet skulle ge dem möjlighet att ta makten över sin livsmiljö. I ansökningarna till att få delta i “Konst händer” uttrycktes just maktlöshet och frustration inför det egna bostadsområdenas utveckling med förändrade ägarförhållandena, bristande underhåll, nedläggningar och ombyggnationer.

När miljonprogrammen var unga på 60- och 70-talet sprudlade de av aktivitet. Kultur- och fritidsföreningar samt politiska och religiösa sammanhang växte fram. När miljonprogrammet stod klart smyckades de nya områdena med identitetsskapande offentlig konst.

Men de många hyreslägenheterna med låga hyror gjorde att de också blev hem för fattiga och socialt utsatta personer, vilket lett till en befolkningssammansättning som varit hämmande för bostadsområdenas utveckling. Många av de konstverk som en gång fanns på gårdar, i trapphus, skolor och bibliotek har sopats bort genom ombyggnationer och renoveringar.

Mellan 1999-2005 gjordes stora satsningar för att försöka förbättra livsmiljön i miljonprogramsområdena, men utvärderingarna har visat att de inte gav de resultat man hoppades på. Politiken kunde helt enkelt inte hantera de problem den själv skapat.

Intressant nog har forskningen visat att politikernas vilja att göra miljonprogramsområdenas invånare till duktiga medborgare som lydigt röstar i val inte hänger samman med engagemanget i det egna bostadsområdet. Snarare är det politikernas och samhällets oförmåga att lösa miljonprogrammens problem som gjort att invånarna helt enkelt tar saken i egna händer. Det låga valdeltagandet är ett symptom på att medborgarna i de här områdena upplever sig nedprioriterade av politikerna. När områdena uppfördes byggdes de för att inrymma skolor, hållplatser för kollektivtrafik, föreningslokaler, butiker och vårdinrättningar. Allt det har med tiden börjat försvinna.

I Konst händer skulle ”civilsamhället” engageras. Begreppet är relativt nytt i svenskan och är hämtat från den anglosaxiska kulturen där staten traditionellt sett är svagare och där samhällsfunktioner till större del bärs upp av familjer, församlingar och andra sammanslutningar. I de anglosaxiska länderna har civilsamhällets roll varit att skydda individens rättigheter gentemot statsmakten. De föreningar och sammanslutningar som en gång bildades i miljonprogrammens begynnelse var närmare knutna till den svenska folkrörelsetraditionen som i socialdemokratisk anda egentligen verkat för att skapa välfärdssamhället och frigöra individen från beroendet av familjen, kyrkan och välgörenheten genom att garantera alla skolgång, vård och omsorg. Med tiden har däremot föreningarna i miljonprogramsområdena allt mer fått funktionen av civilsamhälle, när det offentliga dragit sig tillbaka måste de skapa sin egen samhällsservice. Det är de här föreningarna som stöttar exempelvis nya svenskar som är nyinflyttade i områdena och saknar arbete. Dessa nätverk och resurser vill nu staten använda för att lösa de uppgifter det offentliga inte längre förmår hantera på egen hand.

Hela 156 olika miljonprogramsområden sökte om att få vara med i “Konst händer”, men bara 15 valdes ut. I ansökningarna till projektet fanns stora förväntningar på konsten, den skulle fungera som en katalysator för social förändring och skapa integration och gemenskap. Konsten skulle präglas av invånarnas egna erfarenheter, drömmar och tankar. Här fanns en dröm om gröna levande platser som de boende kan vara stolta över och som barnen mår bra av att växa upp i.

Ansökningarna omfattade också en vilja att visa att miljonprogrammen är något annat än de stereotypa betonghusen som så ofta får representera dem. I bilder finns färgglada småfamiljshus liksom grönområden och odlingar. Önskan fanns att konsten skulle hjälpa till att ännu mer lyfta fram det sköna i platserna.

Konsten hoppas man också ska kunna skapa mötesplatser där människorna i områdena kan träffa varandra och umgås för att skapa gemenskap och tillit. De gamla innergårdarna, som tidigare hade den funktionen, är nedgångna och övergivna. När den sociala utslagenheten brer ut sig blir också den typen av platser tillhåll för hemlösa, människor med missbruksproblem och ungdomsgäng, vilket fjärmar andra från dem. Nedläggningen av skolor ha visat sig vara förödande, utöver att barnen inte ges gemenskap försvinner en viktig mötesplats för föräldrar.

De konstnärer som valdes ut till projektet hade erfarenhet av social konst sedan tidigare, rätt pedagogisk kompetens och kunskaper om senmodernismens bostadsmiljöer och villkor. Även om önskan fanns att det skulle vara konstnärer med anknytning till platsen valdes andra konstnärer ut som kunde se områdena med nya ögon.

Monica Sand fördjupar sig särskilt i projektet på Råby, som var det mest omfattande. Under ledning av Berlinkonstnären Michael Beutler skapades ”Råby Planetfestival”, ett jättelikt spel i Råbyskogen och en folkfest som var tänkt att etableras som en årlig tradition.

Projektet ”Råby Planet” började med en stor motgång och ett hårt slag mot stadsdelen. Arbetet var tänkt att sätta igång i Knytpunkten som då hade varit en samlingsplats på Råby. Det låg vid Fredriksbergsbadet som varit en knytpunkt för Råbyborna ända sedan områden byggdes 1965. Knytpunkten inrymde också ett café och repetitionslokaler för teater. Idrottsföreningen och Västerås stads kultursekreterare hade också sina kontor i huset. Men i juni 2017, bara en vecka innan arbetet med “Råby Planet” började, brann Knytpunkten.

Redan nio år tidigare förlorade Råby en annan viktig mötesplats när Stenkumlaskolan lades ner. Tanken var att det skulle byggas lägenheter där, men än står skolbyggnaderna igenbommade samtidigt som det saknas skolplatser i Västerås.

Den konstnärliga utsmyckningen på Råby har varit sparsmakad, men det finns pärlor som relieferna längs husen närmast centrum som konstfackelever gjorde 1968. Det var också under åren 1968-1969 som lektältet ”Ballongen” restes i stadsdelen. Den nu 83-åriga Råbybon Irma Sohlman var då ung konstkonsulent och köpte in konstnären och arkitekten Palle Nielsens utställning ”Modellen; En modell för ett kvalitativt samhälle” som hade visats på Moderna Museet i Stockholm. ”Modellen” gick ut på att barn bjöds att in att fritt skapa i en värld av bråte, brädor, tyger, färger, rep, verktyg och ett stort skumgummihav. Den utställningen inrymdes sedan i “Ballongen” på Råby.

Med återknytning till “Ballongen” har Västerås konstmuseum och Konstfrämjandet Västmanland på senare år bjudit in konstnärer att skapa konstnärliga lekprojekt med barnen på Råby. Sommaren 2016 byggde konstnären Ruben Wätte tillsammans med barn och vuxna i stadsdelen ”Dungen”, en lekvärld mitt i Råbyskogen där man kunde klättra, gunga, samtala och umgås.

Michael Beutler ville också anknyta till “Ballongens” tradition och på en fest i Råby Centrum i juni 2017 berättade han för Råbyborna om sin idé att ”vända Ballongen ut och in” och göra en stor boll för ett spel i Råbyskogen. Michael Beutler var influerad av liknade folkfester i Tyskland där jättelika bollar rullas från en by till en annan.

Trots viss avvaktan inför konstnären och hans idé engagerade sig Råbyborna i projektet och vid platsen där Knytpunkten stått började en verkstad växa fram, där barn och vuxna hjälpte till att utforma spelet. Den 8 september förra året rullade en jättelik röd boll genom en bana i Råbyskogen och dessutom hade det byggts en liten paviljong där bollen kunde inrymmas när man inte spelade med den. Samtidigt pågick en stor stadsdelsfestival.

Michael Beutlers tanke var att Råbyborna skulle kunna ta ut bollen en gång om året och spela med den under en årlig festival. Men om det blir några festligheter i år återstår att se. Monica Sand konstaterar att det krävande projektet också orsakade många sjukskrivningar bland dem som arbetade med det.

Kritiken mot projekt av “Råby Planets” slag är ofta att konsten görs till ett medel för att uppnå politiska mål. Monica Sand ser att den risken finns, men påpekar också att “Råby Planet” utmanar dagens konstliv som sällan uppmärksammar den verklighet och de drömmar som finns i miljonprogramsområden som Råby. På så vis omdefinierar och vidgas ramarna för konsten. ”Instrumentaliseringen” kanske snarare handlar om att utmana etablerade hierarkier inom konstvärlden, som enligt forskningen försvårar för skapande människor från miljonprogramsområdena att etablera sig i det svenska konstlivet och i stället premierar människor från ”finare” sammanhang.

Monica Sand pekar på risken med att “Råby Planet” bara blir en parantes i Råbys historia där lekfullhet gällde för stunden och invånarna bara fick en glimt av ett möjligt samhälle. För vad blev det egentligen av “Modellen” när den blev till “Ballongen”. Utställningen på Moderna Museet syftade till att vara ett experiment som samhällsbyggarna kunde inspireras och lära sig av när de fortsatte med folkhemsprojektet. Men ur den lek som ägde rum i “Ballongen” infriades inte löftena om ett rimligare samhälle, tvärtom är Råby en stadsdel som tagit stryk i samhällsavvecklingen.

För att inte “Råby Planet” ska gå samma öde till mötes måste också politiken göra sin del när konsten gjort sitt. Monica Sand föreslår som en första konkret åtgärd att se till att bygga upp Knytpunkten igen, den mötesplats som förde Råbyborna samman.