Nostalgi: Historien om Lasse Pettersson – landslagsman och stjärna i tre olika idrotter

”Sex man är blågula i tre bollspel.”

Den rubriken fångade läsaren av Idrottsbladet 22 juni 1953.

”Sjätte mannen”, blev VSK:s Lasse Pettersson som skrev in sig i bollhistorien med sin B-landskamp i fotboll på Arosvallen mot Danmark (3-0).

I Ishockey, Lasses förnämsta gren, hade han 64 framträdande i Tre Kronor och 46 mål. Meriter: OS-brons 52, VM-silver 51, VM-brons 52, EM-guld 51-52 och EM-silver 49.

I bandy spelade han 2 A och en B-landskamp 1949-1953.

1953 kom den så sensationella fotbollslandskampen ingen räknat med.

Så här gick detta till. Lasse var inte ens uttagen i truppen när han veckan före gjorde en praktmatch mot IFK Norrköping i en vänskapsfight på Blåsbo. Lasse bäst på plan när VSK vann med 2-0. Olle Håkansson IFK Norrköping var nominerad som mittfältsreserv i Västerås, men blev skadad på Blåsbo. Allt detta öppnade för Lasse P.

Han kallades in och placerades på reservbänken. Fanns inte ens i matchprogrammet.

Åke Hansson, Malmö FF, en av mittfältarna råkade skada sig. Från start i andra halvlek fick Lasse gå in och spela bland annat med sin hockeykompis Sven Tumba. ”Vem är det där?”, sade svenske lagledaren Eric Persson när Lasse kom in. På detta vis gick det till när en VSK:are plötsligt blev en svensk idrottsklassiker.

Idag är denna möjlighet utesluten.

Mellan 1947 och 1954 var Lasse VSK:s stora stjärna i alla tre sporterna.

Gjorde sex mål i landslagsdebuten mot Finland 1947. Ingen debutant har gjort flera mål. Tumba då? Nej, han svarade för fem mål i sin debut mot USA 1951 (10-1). Lasse spelade i samma kedja och gjorde tre mål.

Han är en av två som spelat i Tre Kronor som div. 3 spelare, 1953 i sin 50:e landskamp. Blev Stor Grabb men bortglömd av förbundet. Först 20 år senare fick han sin utmärkelse. Postumt.

Sin sista hockeymatch spelade Lasse mot Harringay Racers, engelskt proffslag, 1954 på Östermalms ip. Förlust 4-5, men ett mål av Lasse.

Krockarna mellan ishockey och bandy ställde till bekymmer för snälle Lasse. Inte minst när han två säsonger spelade för AIK 1951-1952. I januari 1953 blev han landets mest omskrivne idrottsman under en vecka. Han var uttagen i Tre Kronor för VM-test i Prag mot tjeckerna

Samtidigt låg VSK pyrt till i allsvenskan i bandy. VSK skulle möta AIK på Arosvallens B-plan när Lasse skulle vara i Prag. Givetvis ville hans hjälpa VSK. Lämnade återbud till hockey-UK. Förebärande ”skada under träning”. Förbundet trodde honom inte.

Ändå spelade Lasse div. 3-hockey för VSK mot Sturehov (5-2) samma dag som hockeylaget reste till Prag.

Lasse återfanns förstås mot AIK i bandyn några dagar senare. Förlust med 0-1 när AIK-aren Ivar Bodins frislag träffade Lasses (!) klubba och ställde målisen Henry Engström. VSK klarade ändå kontraktet.

Lasse ströks ur VM-truppen i hockey. Missade därmed ett VM-guld.

Inte första gången det var krock i hockey-bandy för Lasse. Vid VM 1949 i hockey i Stockholm var han enda div. 2-spelaren i VM-truppen. Uttagen utan att ha spelat en enda landskamp under säsongen fram till VM. Med mot Kanada i den fantastiska 2-2-matchen inför 17 000 på Stadion. Grindarna sprängdes. Lasse svarade för ett av de svenska målen.

Vid OS i Oslo 1952 gjorde han mål i den omtalade omspelsmatchen om bronset mot tjeckerna (5-3).

Lasse P var Västerås första VM-spelare i ishockey. Gjorde 34 allsvenska VSK-matcher på tre säsonger. 16 år var han med i VSK:s första allsvenska match. 16 december 1945, 1-9 mot Sthlms-Göta. Lasse målskytt. Spelade också i VSK:s sista allsvenska match 24 februari 1950. 4-6 mot samma Göta på Arosvallen. Två mål av Lasse.

I fotboll återfanns han i VSK:s A-lag 1947-1955. 2 juni 1952 ledde han VSK till 2-1 mot IFK Östersund i div. 2-seriefinalen på Blåsbo inför närmare 6 000 personer.

Lasse var brandman och hade jobbat hela natten på en storbrand i Västerås. Kom direkt till Blåsbo. Klädde om. Och var bäst på plan. Vilken fighter.

Segern sägs vara öppningen till VSK:s allsvenska spel 1955. 1960 hade Örebro SK lockat Lasse med spel mot italienska Atalanta med Bertil Nordal. Lasse spelade vy. ÖSK vann med 3-2 och Lasse gjorde ett mål. Stod sig gott i konkurrensen bland etablerade helproffs och allsvenskar. Men ÖSK fick nej. Lasse vände åter snabbt till Aros.

Han blev aldrig allsvensk i VSK i fotboll. 6 maj 1955 när VSK var fyra matcher från serieseger och allsvenskt spel mötte VSK Köpings IS på Arosvallen.

”Han hängde inte med”, skrevs det i pressen. VSK tyckte likadant. Lasse försvann ur VSK-fotbollen. 30 år gammal. Totalt spelade han 1948-54. 109 matcher-97 mål.

I bandy spelade han 45 allsvenska matcher, men bara tre för AIK mellan 1947-54. Svarade för nio mål. Debut nyårsafton 1947. 2-0 mot Slottsbron. Sista matchen 3 februari 1957, 32 år. Lesjöfors-VSK 9-3. VSK ur serien, men klarade sig veckan senare på grund av en serieomläggning.

Under AIK-tiden dubblerade han samma dag med hockey och bandy i allsvenskan. Hände aldrig under VSK-tiden. Spelade 19 matcher i hockeyallsvenskan för AIK under två säsonger av 20 möjliga.

Bör betonas att han aldrig spelade mot VSK i vare sig hockey eller bandy.

Blev han inte svensk mästare i bandy? Jodå. 1950 med VSK, 2-1 mot Sandvikens AIK.

Då skrev pressen så här om Lasse P. ”Han fanns överallt. På sin ordinarie halvbacksplats, som försvarare längst bak och anfallsman på den tunga isen. Och vilket gnistrande spelhumör.”

Är han Västerås största lirare? Troligen. Hans behandling av fotbollen var helt magnifik. Han smekte den. Även duktig handbollsspelare i div. 2 i Teknis och Brandkåren när tillfälle bjöds. Avslutade sin idrottskarriär med div. 3-ishockey för Orresta. Sin sista VSK-match spelade han i december 1961 mot BK Nord. Lasse var då 37 år, otränad, men gjorde i alla fall två mål och två målpass när VSK vann med 11-0.

Självfallet gladdes jag stort över att möta Lasse en gång på Korpvallen i fotboll när VLT mötte Lastbilscentralen där Lasse jobbade på 60-talet. Han gick omkring och lirade, men vilka passningar han presterade. Jag förstod hans storhet.

Göte Johansson, VSK-historiken, skrev så här om honom.

”Lasse var en godmodig och vänlig människa, med jobb vid brandkåren var förutsättningarna goda för ett fint liv efter idrotten. Tyvärr kom han att drabbas av idrottens avigsidor”.

Lasse avled 1971, 46 år gammal. Han borde förärats en staty på Rocklunda. Han var ett bollgeni.

Bernt Jangendahl

FAKTA

De sex unika landslagsmännen som blivit åtta är: Erik (Lillis) Persson, AIK. John (Jompa) Nilsson, AIK. Axel (Acke) Nilsson, AIK. Seth (Settan) Howander, IFK Uppsala. Wilhelm (Mulle) Petersen. Lars Petterson, VSK. De som tillkommit under ”moden tid” är Gösta (Knivsta) Sandberg. Även Torbjörn Jonsson, IFK Norrköping kan inräknas för A-kamper i fotboll men U-kamper i hockey och bandy.