Nostalgi: Sporternas trista baksida – bakom glamouren

Innan millennieskiftet tog sig VLT-sporten bakom kulisserna för att gräva fram det absolut sämsta med idrotten, enligt ett gäng lokala idrottsprofiler från "back in the days".

Så här lanserade VLT då "The Dark Side of Sports".

VLT 1998: SPORTERNAS BAKSIDA

Alla vet att det är kul att göra mål, dribbla och slå en tunnel i fotboll, bandy, hockey och innebandy.

Alla vet att det är roligt att knorra in en boll från kanten i handboll.

Alla vet att det är härligt att sätta en klockren smash i volleyboll.

Alla vet att det är ballt att dunka in två poäng och hänga kvar i ringen i basket.

Alla vet att en läcker passning med touchdown som följd är tjusningen med amerikansk fotboll.

Men ... här är det sämsta och tråkigaste med respektive sport.

Man kan känna sig hemskt dålig.

VOLLEYBOLL: Linda Westholm, Kolbäcks VK.

– Eftersom volleyboll är så teknikbetonat kan man nästan nöta ihjäl sig på träningarna. Vi kan köra ett enda moment hur länge som helst på våra tretimmarspass.

– Under en match är det trist att sitta på bänken.

– Det allra sämsta med volleyboll är att man kan känna sig hemskt dålig ibland. Om man till exempel har dålig servemottagning sätter motståndarna 100 procent av sina servar just på dig. Man kan alltså hamna i ett utsatt läge där laget blir lidande. Inte kul.

Polska vågor är nog det tråkigaste i hela världen.

HANDBOLL: Kent Andersson, Irsta HF.

– Jag hatar verkligen att förlora, så det är sämst.

– Under en handbollsmatch är det värdelöst att bli utbytt. Det är som ett kvitto på att man varit sämst av alla på planen.

– Det är också tråkigt när någon spelare går sönder. Då vill man bara åka hem från matchen.

– I handboll finns ett träningsmoment som heter "polska vågor". Det går ut på att vi bara springer fram och tillbaka och passar bollen. Vi springer, springer och springer. Det är värre än "idioten". Polska vågor är nog det tråkigaste i hela världen.

Rusningarna på hörna är verkligen bandyns baksida.

BANDY: Samuli Niskanen, Västerås SK.

– Rusningarna på hörna är verkligen bandyns baksida. Därför sätter jag mig jämt på bänken när motståndarna får en hörna.

– Det tråkiga med bandyn är också att vi har världens längsta försäsong. Vi tränar i drygt sex månader innan serien början. Den tiden borde halveras. Försäsongen känns verkligen tung – i alla fall för mig som passerat 30-strecket.

Oj, det finns ju knappt något positivt kvar. Det är en gåta att man tycker att fotboll är kul.

FOTBOLL: Jonny Rödlund, Västerås SK.

– Tråkigaste med fotboll? Tja, publiken kanske. Nä, men att träna dagen efter en förlustmatch är öken. Då vill man lägga av med fotboll.

– Jobba hemåt. Ja, hela det defensiva arbetet är trist. Det tror jag att alla tycker.

– Under en match är det inte kul att åka på en tunnel. Och att stå i en frisparksmur är det värsta jag vet.

– Vinterträning, uppbyggnadsträning och andra träningar är ibland så tråkiga att man dör.

– Att öppna tidningen när man gjort en dålig match är inte heller skoj.

– Oj, det finns ju knappt något positivt kvar. Det är en gåta att man tycker att fotboll är kul.

Det dummaste med basket är ändå alla stukade fingrar man åker på.

BASKET: Fredrik Nilsson, Hallsta Basket.

– Att träna så mycket är inte kul. Defenseövningarna är allra värst. Det handlar bara om att springa hela tiden.

– Under en basketmatch är det trist att bli blockad just när man går upp och tror att man ska lägga in några enkla poäng. Det är frustrerande, riktigt knäckande.

– Det dummaste med basket är ändå alla stukade fingrar man åker på.

Det trista med amerikansk fotboll är också att det är en sport där ett lag kan bli rejält förnedrat.

AMERIKANSK FOTBOLL: Patrik Ådemark, Västerås Roedeers.

– Att komma ur sängen dagen efter en match är det tråkigaste. Man är blåslagen och stel överallt.

– Det trista med amerikansk fotboll är också att det är en sport där ett lag kan bli rejält förnedrat. I fotboll och hockey kan man åka på en brakförlust med kanske 0–6 eller 0–7. I amerikansk fotboll handlar det inte om brakförluster. Det handlar om förnedring med siffror som 0–92.

– Den tråkigaste situationen för en receiver är att stå ensam i endzone, få en smörpassning och tappa bollen. För en quarterback är det inte kul att kasta en interception. Det är ungefär som en indianare i hockey.

Reglerna i innebandy är också trista.

INNEBANDY: Jonas Lundberg, Västerås IB.

– Försäsongsträningen är tråkig. Har aldrig tyckt om löpning. Björnöbacken är ingen höjdare.

– Reglerna i innebandy är också trista. Domarna blåser sönder matcherna. De borde släppa fler situationer och tillåta mer på planen.

– Det är tråkigt att den internationella innebandystandarden är så klen. Vi svenskar får alltid dåligt motstånd, förutom mot finnarna. Utvecklingen går för långsamt i sporten.

– Under en match är det absolut tråkigaste att slå en chanspassning som siste gubbe. Inte kul.

Att sitta i en buss för att sedan flänga fram och tillbaka är det absolut sämsta med hockeyn.

ISHOCKEY: Mattias Lööf, Västerås IK.

– Långresor är värdelösa. Att sitta i en buss för att sedan flänga fram och tillbaka är det absolut sämsta med hockeyn.

– Det är så mycket träning att livet blir lite för inrutat ibland. Vi är som ett gäng skolpojkar som följer ett schema och hela tiden har tider att passa.

– Att blir utvisad är inte så roligt. Helst inte när motståndarna gör mål. Då är man ju skyldig till det.

– Det är heller inte så muntert att slå en indianare.

VLT-KOMMENTAR 2021:

Det är ju inte så att den mossigt tröga traditionella idrotten direkt har förändrats sedan 1998, så det är ju lite underligt att idrotten fortsatt lever i Västerås ... inte minst med tanke på de bristfälliga kommersiella möjligheterna för klubbarna på Rocklunda som ändå har ambitioner.

Men kanske är idrotten lite som lumpen (värnplikten). Det är ett evigt gnällande på allt ... för att i slutändan minnas de enbart goda stunderna.

Men det gäller att ha goda stunder.

Att vinna är given god stund för såväl idrottarna som för publiken.

Tyvärr har vi i Västerås inte fått uppleva så mycket till vinster att yvas över säsongen 2020/21.

Kanske lossnar det snart ..?