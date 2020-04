Nu finns corona på flera äldreboenden: ”Besöksförbud svårt att förstå för vissa anhöriga”

Anmäl text- och faktafel I dagsläget finns det konstaterad coronasmitta på sju av de 16 kommunalt drivna äldreboendena, bland andra Fatburen på Vallby och Pilfinksgården på Råby. Det är oklart hur många av de tolv privat drivna äldreboendena som har smittan.

Det är också osäkert hur stort antal av de boende som har drabbats.

Tobias Åsell, som är direktör för vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad, betonar att öppenhet visserligen ska råda men att han först vill säkerställa att de anhöriga har fått information.

– Jag återkommer så snart jag har gjort detta vilket sannolikt blir under måndagen, meddelar han.

Personal på flera äldreboenden berättar för VLT att de har skärpta och klara säkerhetsregler att hålla sig till. När en boende drabbas av misstänkt corona ska denna person isoleras och ingen ska jobba med denne utan skyddsutrustning. Om personen inte kan vårdas på äldreboendet ska denne skickats till Västerås sjukhus.

Caroline Larsson är enhetschef för både Karlslunds äldreboende, strax norr om city, och Fatburens äldreboende på Vallby. På Karlslunds äldreboende finns i dagsläget ingen som varken har konstaterad smitta eller misstänkt sådan.

En boende på Fatburen är konstaterat smittad. Den personen har isolerats.

– Vi följer noga alla rutiner och vi har fått tydliga instruktioner om hur vi lägger upp arbetet. Bland annat har vi ett hygienombud som följer upp att allt går rätt till, säger Caroline Larsson.

Hur smittan har nått in till de boende på äldreboendena vet man inte säkert. Det kan vara via personalen eller så kan den ha kommit via anhöriga, innan det blev besöksförbud.

Personal på flera boenden berättar för VLT att det ibland är svårt att för anhöriga att förstå vikten av att respektera besöksförbudet.

Det håller Caroline Larsson med om:

– Vi har fått prata med väldigt många om att de inte får besöka sin anhörige just nu. Det har väl inte varit något större problem egentligen, de flesta accepterar förbudet. Men många äldre, som har sin fru eller make på boendet är vana att hälsa på och det är inte så lätt att på ålders höst inse att nu får man inte komma och hälsa på längre.