Nu kommer första snön: ”Kan ställa till det i trafiken och bli halt”

Måndagen inleds med som en fin höstdag med goda solchanser.

Men under natten mot tisdag drar ett omfattande nederbördsområde från Götaland in över Sveland. När lågtrycket kommer upp till Västmanland så övergår regnet i snöfall som kan bli ymnigt.

– Det ser ut att bli tunga snöflingor och blötsnö. Det kan ställa till det i trafiken och bli halt, säger Maria Augutis.

När nederbördsområdet har dragit vidare så fortsätter molnigheten men nu kan temperaturen stiga och snön övergå i regn. Det gör att snön inte kommer att ligga kvar.

Molnigheten med regnskurar fortsätter fram till fredagen då vädret stabiliserar sig.

Ett högtryck växer in under fredagen och ligger kvar under helgen, men nu med något sjunkande temperaturer.

– Det kommer även bli minusgrader, så in med blommor och växter från balkongen, säger Maria Augutis