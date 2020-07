De nya riktlinjerna presenterades av danska utrikesdepartementet under torsdagseftermiddagen. Nu bedöms hela Sverige uppfylla kraven för låg smittrisk. Det innebär att antalet smittade i covid-19 är under 20 fall per 100 000 invånare.

Tidigare har invånare i Västmanland inte fått resa till Danmark, men då landet öppnar för hela Sverige är det numera tillåtet.

Sverige är dock fortfarande "gul-listat", vilket innebär att danskar som reser till Sverige bör vara extra försiktiga.