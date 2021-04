Nu tar vaccineringen rejäl fart: ”Drömmer om en midsommar med barnbarnen”

Anmäl text- och faktafel

– Alla som har tid 14.30 kan börja dra sig mot dörren. Glöm inte munskyddet och ifylld hälsodeklaration. Håll avstånd, alla kommer in! ropar vakten utanför vaccinationsmottagningen i Gallerian i centrala Västerås.

Under måndagen vecka 15 tog vaccineringen mot covid-19 rejäl fart i Västmanland. Från att det ofta har handlat om svårigheter med att få en vaccinationstid meddelade Region Västmanlands vaccinsamordnare Jonas Ekström att det fanns cirka 1900 tillgängliga tider i länet under veckan. Under måndagen vaccinerades totalt 2 797 personer i länet, och då är eventuella givna restdoser inte inlagda i systemet. Flest vaccinerades på mottagningen i Gallerian: 662 stycken – men det kan eventuellt vara fler eftersom restdoser inte är medräknade.

VLT besökte just den vaccinationsmottagningen som ligger i centrala Västerås där det märktes att allt rullade på i en rask takt. Ett förfarande som förde tankarna till ett löpande band. Var tionde minut släppte en vakt in tio nya personer som bokat tid för vaccination. De släpptes in och fick sitta på en stol och vänta en kort stund innan det var dags att ta plats i ett av båsen och få en spruta. Allt gick enligt ett strikt tidsschema och vid tiden för VLT:s besök höll tidsplanen – man låg till och med lite före.

En av alla dessa personer som fått tid för sin första dos den här dagen var Majvor Olsson, 80, som kom till mottagningen vid för henne utsatt tid och var redo med munskydd och hälsodeklaration. Majvor Olsson kontaktade VLT tidigare under våren då hon hade svårt att komma fram på telefonnumret till vaccinationsbokningen - och blev så glad när hon fick en tid så hon ringde upp igen.

Är du nervös nu när det är dags?

– Nej jag är inte nervös, säger hon med ett leende.

Majvor Olssons man fick sitt vaccin i förra veckan. Nu drömmer paret, som firar sextioårig bröllopsdag i sommar, om att kanske få fira midsommar med barn och barnbarn i år.

– Det är bra att man ska få vaccinet nu. Nu börjar man tänka på sommaren: vi brukar träffa våra barn och barnbarn i Luleå vid midsommar men det blev inget förra året. Så vi hoppas verkligen att vi kan åka, men det är ingen idé att tänka att det faktiskt blir av utan det får man se, säger hon.

Efter en kort väntan på en stol med minst två meter till närmsta granne, var det dags för sprutan. Majvor Olsson vaccinerades av den pensionerade sjuksköterskan Karin Landgren, och det hela gick snabbt och smidigt.

– Det kändes knappt något alls, man kände liksom hur nålen gick in. De kan nog det här nu, så många som de har gett sprutor åt, säger Majvor Olsson och skrattar.

Efter sprutan var det dags för att få en tid för dos två. För Majvors del blev det en tid i slutet av maj. Sedan väntade en stunds vila innan det var dags att bege sig hemåt igen.