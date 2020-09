Ny anmälan mot Skultunatippens ägare – farliga halter av tungmetaller hittade

Anmäl text- och faktafel

En ny undersökning visar förhöjda halter av koppar, bly och zink på Skultunatippen. Halten koppar betecknas som miljöfarlig medan halterna bly och zink klart överskrider riktvärdena, skriver Expressen.

– Provet innehöll miljöfarliga halter koppar. Om man upptäcker förorening ska man anmäla till tillsynsmyndigheten. Företaget meddelade inte oss, därför har vi gjort åtalsanmälan, säger Marianne Lidman Hägnesten, direktör på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås., till Expressen.

Bella ”Queen of trash” Nilsson är vd och ägare till koncernen NMT Think Pink med tre dotterbolag. Verksamheten – att ta hand om och återvinna bland annat byggmaterial – har till största delen bedrivits via dotterbolaget NM Trading & Transport, med bland annat Skultunatippen som en av anläggningarna.

Företaget misstänks nu för att i har i flera fall inte återvunnit byggsoporna utan transporterat dem mellan minst sex avfallsanläggningar.

Bella Nilsson, hennes man Thomas Nilsson samt en tredje person inom företaget häktades på tisdagen, på sannolika skäl misstänkta för grovt miljöbrott. De nekar till alla anklagelser.