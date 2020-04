Ny miljonvinst till Sala

Anmäl text- och faktafel

Drömvinsten, på drygt 87 miljoner kronor, gick till en vinnare i Örnsköldsvik. I och med att drömvinsten föll ut aktiverades också miljonregnet för de rader som prickade in sex rätt plus tillägg under samma dragning. En av de som gjort det återfinns enligt pressmeddelandet i Sala. Vinsten uppgraderas i och med miljonregnet från 58 000 kronor till en miljon kronor.

Förutom i Sala finns turspelsmiljonärerna i Umeå, Vänersborg, Lund och Stockholm. Arbetet började på torsdagen med att kontakta de nyblivna miljonärerna för att gratulera och höra hur vinsterna gått till.

– Det blir spännande att höra om de hunnit upptäcka sin vinst eller om det kommer som en glad överraskning. Det blir som en vinst i två delar att först se så många rätt, och sedan upptäcka att vinsten uppgraderas med drygt 950 000 kronor, säger Svenska Spel Turs vinnarkommunikatör Natalie Wallin i pressmeddelandet.

Rätt rad Lotto 1, onsdag 29 april 2020: 4 – 5 – 6 – 12 – 25 – 27 – 29

Med tilläggsnummer: 7 ─ 11 ─ 23 ─ 33