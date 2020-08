Ny restaurang öppnar i Västerås

Anmäl text- och faktafel

I den nya restaurangen ska det enligt facebookinlägget finnas mycket rymliga utrymmen där grupper om två till åtta personer kan sitta, med mycket plats mellan borden för social distansering.

Det kommer vidare att finnas tre så kallade Chambres Séparée, privata rum för grupper om åtta till sexton personer.

Restaurangen kommer att servera både lunch och middag, enligt sin hemsida med fokus på fransk samt europeisk mat.

"As always with our restaurants everything will be made in house with the highest quality ingredients", skriver Essence Västerås i inlägget.

Restaurangen ska öppna någon gång i höst.