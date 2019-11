Ny restaurang öppnar i Västerås city: ”Lovar att vi inte kommer ha hamburgare på menyn”

Det har varit en lång och utdragen process. 2 mars 2018 skrev VLT att kedjan sökte lokal och en entreprenör som kunde driva restaurangen.

Nu står det klart att det blir Lars Sandström, med mångårig erfarenhet inom krogbranschen, bland annat på O'Learys.

– Äntligen. Jag har försökt få till det här i ett och ett halvt år och var nära att ge upp flera gånger. Det känns otroligt skönt att det blir av nu, säger Lars Sandström.

Vad har dragit ut på tiden?

– Främst det ekonomiska. Det kostar 4–5 miljoner kronor att öppna en sådan här restaurang. Det är ingenting man bara skrapar fram, utan det krävs att man har en stark aktör bakom sig. Efter ett tag visade det sig att restaurangbolaget som driver Blackstone i Växjö och Jönköping, samt ett par Pinchos-restauranger, ville växa ytterligare. Så det bolaget blir huvudägaren, viket känns väldigt tryggt och bra.

Blackstone Steakhouse serverar allt från vilt till pizza till oxfilé till svärdfisk, från vegetariskt till veganskt.

Men inga hamburgare.

– Som det ser ut i Västerås just nu kan man åka slalom mellan hamburgerrestaurangerna. Det finns definitivt många bra burgarställen, men det har helt enkelt blivit för många. Alla kan inte göra samma sak. En del av vår marknadsföring får bli: inga burgare på menyn, haha.

Blackstone Steakhouse-konceptet är nytt för Västerås.

Den som beställer in en köttbit får tillaga den själv vid bordet.

– När köttbiten kommer in på lavastenen är det bara grillränder på den, men i övrigt är den rå på insidan. Jag har jobbat inom restaurangbranschen länge och vet att medium eller well done för dig kanske inte är det för mig. På det här sättet får gästen exakt den stekgrad den vill ha.

Hur tror du att Blackstone Steakhouse kommer att uppfattas av västeråsarna?

– Känslan när man kommer in i restaurangen kommer nog vara att det är ganska fint och lyxigt, men att det sedan ändå är humana priser. Just att lavastenen kommer in är en rolig grej och en isbrytare. Det är lite speciellt och annorlunda, och jag tror att det kommer uppskattas. Det går väldigt bra för de andra restaurangerna runt om i Sverige.

Adressen blir Sturegatan 11, det vill säga Sibyllas gamla lokaler. Hamburgerrestaurangen tvingades stänga igen i somras efter att bara ha haft öppet i ett år.

Hur ser du på att det gick så dåligt för Sibylla, ligger lokalen dåligt till?

– Det finns en anledning till att inte ens Burger King eller Max vill ligga i centrum: deras verksamheter blir alldeles för lidande av att inte ha en drive-through. Dessutom är Sibyllas snittnota alldeles för låg för att nå upp till den omsättning som krävs för att kunna hyra den typen av lokal som ligger så centralt. Jag är inte ett dugg orolig över lokalen, den passar oss perfekt.

Blackstone Steakhouse kommer att öppna någon gång under våren.

– Vi har förhoppningar om februari, men jag tänker inte spika någonting eftersom tillstånd har en tendens att dra ut på tiden.