Ny säsong av Bonde söker fru – Nadja från Hallstahammar vill ha en bonde i Australien

– Hör av dig, skriv ett brev, det kommer att vara värt det, sade Andreas på trygg värmländska i sin tv-presentation och Nadja i Hallstahammar hajade till.

– Han kändes så lugn och verkade vara en bra kille. Jag chansade och skrev ett brev, berättar hon.

En tid senare kom ett telefonsamtal, hon hade blivit utvald att åka till Sundbyholms slott på speeddating.

– Det är så många som skriver brev och jag trodde inte jag skulle bli utvald. Så jag blev lite chockad.

I januari i år var det dags. Speeddatingen spelades in i ett rum i själva slottet. Där fanns inte bara den eftertraktade bonden utan också ett helt team som spelade in mötet. När hon skulle gå in sade de till Nadja att inte titta åt vänster, där teamet satt, så hon gick bara rakt in till Andreas.

– Jag var jättenervös så jag var tvungen att säga att mitt hjärta slår.

Han frågade om det skulle kännas bättre om han satt bredvid henne i soffan och det gjorde det. När han satt där kände hon sig lugn och hann inte tänka på så mycket annat.

Hur var samtalet?

– Det gick bra, vi hade ganska bra flyt. Eftersom jag var nervös pratade jag rätt mycket.

Efteråt kom hon knappt ihåg vad de pratat om.

Speeddating innebär att man träffas i fem minuter.

Vad hinner säga man på den tiden?

– Typ ingenting. Det är svårt att lära känna någon på så kort tid, man får mest gå på känslan om det är rätt eller fel.

För Nadjas del var känslan rätt. Bonden var så lugn och trevlig som han verkade.

Hon ville veta varför han valt henne och fick ett kort svar men tiden fanns inte att fråga mer.

De pratade om resor. Han fick veta att Nadja rest runt i Australien.

Resor är faktiskt hennes stora intresse. Hon har besökt allt från Nya Zeeland till Bali, Thailand, Malaysia, USA och Mexiko.

Andreas frågade om hon är rädd för djur och hon svarade att hon inte gillar ormar.

– Men sedan tog tiden slut. Det gick så fort.

Hur kändes det att sitta där med honom?

– Det blev en spänning när vi satt nära varandra. Vi hade mycket ögonkontakt.

Hur det gick sedan får vi inte veta, det är sekretessbelagt.

Meningen är att bonden ska välja ut fyra tjejer som får följa med till Australien.

Nadja Yliluoma har ingenting emot att vara en av dem.

Att vara med på inspelningen var dock inte så enkelt.

– I början är man kaxig och tror att det ska gå jättebra. Sedan när man väl är där undrar man vad man gett sig in på.

Det jobbiga var, enligt henne, alla känslor som kommer i omlopp. Det är nervöst att bli filmad, det är mycket väntan, man undrar hur det ska gå och alla tjejerna diskuterar sina dejter.

Det positiva var, förutom att träffa bonden, att alla tjejerna blev goda vänner. Så bra att de fortfarande har daglig kontakt genom en chattgrupp.

Nadja är också mycket nöjd med teamet som sköter inspelningarna. Hon tycker att de ställde upp och stöttade alla. Med fanns också en psykolog som gav extra stöd till den som behövde.

Samtidigt som det var jobbigt var det roligt att vara med, tycker hon.

– Jag är stolt att jag klarade att genomföra hela inspelningen, säger hon.

Hon har fått insikter om hur tv-program görs och kan se inspelningar med nya ögon.

Totalt tillbringade deltagarna fyra dagar på Sundbyholm. Det filmades hela tiden, allt från välkomstintervjuer till snack efter dejterna och presentationer av bönderna.

Till vardags arbetar Nadja Yliluoma på en förskola med barn som har diagnoser.

– Det är väldigt roligt och kul att se hur barnen utvecklas.

På fritiden spelar hon fotboll och umgås med vänner. I Hallstahammar har hon sin familj som består av föräldrar och en syster.

Hon tittar en hel del på tv. Bland realityserier gillar hon Farmen och Robinson.

På tisdag klockan 20 visas det första avsnittet av Bonde söker fru jorden runt.

Nadja se programmet hemma tillsammans med en kompis. De ska laga lite mat och fira lite.

– Det ska bli spännande att se och intressant att se hur de har klippt, säger hon.