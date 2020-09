Ny satsning på MDH – startar öppna kurser för alla

Nu startar Mälardalens högskola en ny kurssatsning med så kallade MOOC:ar (Massive Open Online Courses), inom flera områden, bland annat i mjukvaruutveckling.

Kurserna som är avgiftsfria sker online. Språket är oftast engelska vilket gör att kurserna dessutom fungerar bra för utländska studenter.

En MOOC ger inga högskolepoäng och kan inte räknas in i en examen när kursen är avslutad.

Mälardalens högskola erbjuder inledningsvis två olika MOOC:ar det inom artificiell intelligens och mjukvaruutveckling, och fler MOOC:ar är på gång.

– Med hjälp av dessa MOOC:ar kan vi dela med oss av våra kunskaper inom viktiga teknikområden till alla intresserade oavsett ålder, formella meriter och livssituation, säger projektledare Stefan Eck på Mälardalens högskola.

I och med dessa MOOC:ar lanserar också Mälardalens högskola ett helt nytt sätt att få behörighet till avancerade högskolekurser. Alla med godkänt resultat i slutprovet i MOOC:en ”Basic Knowledge on Machine Learning” blir automatiskt behöriga till tre av Mälardalens högskolas poänggivande online-kurser på avancerad nivå. Kurserna det gäller är Machine Learning with Big Data, Predictive Data Analytics samt Deep Learning with Industrial Imaging.

– För många kan de formella behörighetskraven för en högskolekurs verka avskräckande, men genom att erbjuda denna MOOC har alla möjlighet att skaffa de nödvändiga kunskaperna för att klara en avancerad högskolekurs, säger professor Hans Hansson, Mälardalens högskola, som är initiativtagare till detta sätt att ge behörighet.