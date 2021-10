Nya siffran – så många åskådare tar ABB Arena efter förändringarna

En tidigare sittplatssektion i arenan har blivit restauranghylla, och stolarna därifrån har flyttats till en ny sittplatssektion i hörnet av hemmaståplats.

Med det har också kapaciteten i arenan förändras, och den på senare år klassiska siffran 4 902 gäller inte längre. Den här säsongen tar arenan 4 496 åskådare – 4 171 av dem på sektioner för VIK-supportrar.

– Publiksiffran och beläggningsgraden är en stor och viktig fråga för våra supportrar, partners och media och är ett dagligt diskussionsämne. Därför är det av högsta vikt för oss att kommunicera och nå ut med följande information, så att underlaget för bedömningen och förväntansbilden på klubben, västeråsarna och västmanlänningarna blir korrekt, säger VIK:s privatmarknadsansvarige Kevin Johansson på klubbens hemsida.

– Vi hade exempelvis en ”premiär” nu mot Vita Hästen med 3 491 sålda biljetter och 3 148 personer på plats. Av det var cirka 60 bortasupportrar. Vi hade alltså cirka 3 100 hemmasupportrar på plats i arenan. Både under försäljningen in mot matchen och efteråt uttryckte många att siffran var en besvikelse. Eftersom de baserade det på 3 100 av 4 902. Samtidigt uttryckte många på plats att ”det känns ganska fullt” – vilket det också var. Adderat till det såg vi i klubben en försäljningssiffra som, med tanke på motståndet, var otroligt bra. Det visade tydligt på skevheten i situationen. Värderar du 3 100 personer på plats mot hemmataket på 4 171 och väger in motståndet så blir uppfattningen sannolikt mer positivt laddad. Det är det underlaget vi vill ge alla intresserade.

Klubben noterar också att man i och med förändringen också ändrar sättet man räknar publiksiffror på. Tidigare har bland annat en schablonsiffra för funktionärer i hallen räknats med i publiksiffran, något som inte kommer att ske framöver.

— Det är en modell som förekommer och betyder inte att den tidigare modellen varit fel. Det betyder bara att vi väljer en annan väg framåt. Vi bygger nu en strategi där det viktigaste är vår beläggningsgrad. Det vill säga hur många procent av våra faktiska tillgängliga platser vi fyller och hur välfylld arenan upplevs, säger Johansson.

— Den totala publiksiffran är egentligen relativt ointressant om du som klubb inte kan fylla den kväll efter kväll. Du kan ha en arena som tar 8 000 personer men med ett snitt på 4 500 faktiska besökare. Det blir en urusel inramning som över tid kommer vara skadlig då det nästan aldrig kommer upplevas som den här passionerade stämningen sporten bygger på. Sen kan du ha en arena som tar 4 000 personer och har 95 procents beläggningsgrad eller bättre varje match. Där kommer publiken uppleva ett ruskigt tryck och känna att det alltid är fullsatt och bra stämning. Draget till sin spets är det den stämningen och gemenskapen som gör att människor går på liveidrott. Det är den upplevelsen ingen av oss någonsin kan få från tv-soffan.

FAKTA: Så är platserna fördelade i ABB Arena Nord

Ståplats: 1 835 (1 510 hemmastå, 325 bortastå). 40 procent av den totala kapaciteten.

Sittplats: 2 453. 55 procent av den totala kapaciteten.

Restaurang och loger: 208. 5 procent av den totala kapaciteten.