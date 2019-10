Nya värvningar till VästeråsIrsta – får in återvändare och efterlängtad mittsexa: "Precis de kvalitéerna vi sökte"

Efter den övertygande segern i seriepremiären i helgen har VästeråsIrsta fortsatt att lägga till pusselbitar till det lag som snabbt ska studsa tillbaka upp i allsvenskan igen.

På onsdagen presenterade klubben målvakten Pontus Axelsson och på torsdagen duon Jan Ehrig och Marcus Pedersén.

Niometersskytten Pedersén tillhörde Önnered förra säsongen men lånades redan då in till VästeråsIrsta under tre månader. Nu är han tillbaka som en av VI-spelarna.

"Han var en stor bidragande anledning till att vi lyckades vända en negativ trend med många förlustmatcher förra hösten. Han kommer att bli en nyckelspelare för oss, med hans kompetenser för spel i båda ändarna av planen", skriver sportchefen Andreas Bamberg i ett mail till VLT.

Lagets andra värvning är tysken Jan Ehrig som kommit till Västerås som utbytesstudent och som på egen hand tog kontakt med klubben. VästeråsIrsta, som länge letat efter en passande mittsexa, hade därmed hittat en perfekt matchning.

"Jan Ehrig kom som en skänk från ovan. Vi har under lång tid försökt att lokalisera en mittsexa som kan spela centralt i vårt försvarsspel utan att lyckas. Han hörde av sig om det fanns möjlighet att få träna med A-laget eller vårt U-lag under säsongen. Vi bjöd in Jan till en provträning och det visade sig vara en spelare med precis de kvalitéerna vi eftersökte. En fysisk försvarsspelare som kan spela mittsexa i anfallsspelet", skriver Andreas Bamberg.