Nyckelseger för VSK mot bottenkonkurrenten – efter läckra frisparksmålet

Det var ett blekt VSK i en chansfattig första halvlek.

Bortsett från ett kanonläge direkt i matchinledningen, när William Videhult prickade burgaveln vid Viktor Frodigs vänstra stolpe, hade Grönvitt förtvivlat svårt att skapa något etablerat anfallsspel.

Istället var det Umeå som stod för det mer ordnade spelet, utan att för den delen skapa några egentliga farligheter.

När omkring 35 minuter spelats skulle dock hemmalaget få en jättechans. Efter en snabb omställning när ut på vänstersidan kunde Videhult mata in ett välriktat inlägg som träffade Simon Johanssons framstörtande panna. Bollen smet dock med en hårsmån ovanför överliggaren och måljublat fick vänta ett tag till.

I den andra halvleken var det ett helt annat hemmalag som tog tag i taktpinnen direkt. Redan i den 50:e skulle man få utdelning, efter att Filip Trônet fått öppen gata och kyligt rullat in bollen under Viktor Frodig.

Ett mål som skulle ge nytt liv till matchen. Och bara minuter efter 1–0-målet skulle Karwan bomma ett gyllene läge, helt fri framför Umeå-målet.

VSK:s dominans efter ledningsmålet skulle dock komma att avta och Umeå kunde flytta fram spelet. Därefter följde en period när inget av lagen egentligen lyckades skapa några heta målchanser.

Segern aldrig riktigt hotad och när inbytte Emil Skogh krutade in en frispark med sin vänsterfot i matchens 88:e minut var det spiken i kistan.

Matchens nedtagning

Trots det pressade sportsliga läget är det inget fel på Thomas Askebrands självförtroende. När en höjdboll var på väg rakt mot VSK-tränaren försökte han sig på att dämpa bollen – med ändalykten. Ett shownummer som snarare hörde hemma på Maracana-stadion än på Iver Arena denna söndag.

Matchens skott

Det såg inte ens ut att vara ett skottläge. Men med bara minuter kvar att spela sköt ändå Emil Skogh på frisparken – och gjorde det perfekt. 2–0 blev spiken i kistan för en efterlängtad seger för Grönvitt.

VSK:s tre bästa spelare

1. Michael Jahn

Matchens stjärna i VSK där få glänste. Var stabil matchen igenom och stod inte för några misstag. Skönt för Jahn som haft det lite tufft i tidigare matcher, då han dragit på sig en del straffar.

2. Simon Johansson

Jobbade hårt åt båda hållen och stod dessutom för flera farligheter framåt. Assisterade fint till Trônets mål.

3. William Videhult

Har sedan han kom in i laget övertygat från sin vänsterkant. Visade flera gånger prov på sin fina vänsterfot och besitter ett farligt anfallsvapen i sina långa inkast.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK fotboll – Umeå FC 2–0 (0–0)

Mål: 1–0 (50) Filip Trônet, 2–0 (88) Emil Skogh

Varningar VSK: Jonas Hellgren, Emil Skogh

Varningar UFC: Dillan Ismail

Så startade VSK: Daniel Svensson – Sean Sabetkar, Michael Jahn, Calle Svensson – Filip Trônet, Somin Johansson (ut 82), Jonas Hellgren, William Videhult (ut 82) – Ahmed Awad (ut 85), Karwan Safari, Brian Span

Ersättare: Sebastian Selin, Carlos Gaete Moggia, Douglas Karlberg (in 85), Kevin Custovic, Emil Skogh (in 82), Albin Sporrong (in 82), Moonga Simba