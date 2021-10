Nycklarna bakom power playet som ger VIK-supportrarna hopp: ”Är inte trasigt längre”

I fredagens hemmamatch mot Vita Hästen blev det hela fem mål i spelformen, för en utdelning på lite drygt 60 procent.

– Vi har tränat bra på träningarna i power play, och i båda formationerna har vi fem skickliga spelare. Vi känner att vi har hot nästan över allt. Det är otroligt viktigt att få i gång power play, det är det som avgör den här matchen, säger Alexander Lunsjö till VLT-sporten.

Även om båda formationerna skapade massivt tryck på Vita Hästen gång på gång var det nog just Lunsjös formation, tillsammans med Anton Svensson, Jimmie Jansson, Alexander Rauchenwald och Mathias From som glänste lite extra när man hittade nätet tre gånger i spelformen. Och just för Lunsjö och Jansson, som båda varit med även de senaste säsongerna, kändes det kanske lite extra bra.

– Jag skämtade lite med någon där inne, power play är inte trasigt längre. Det vinner den här matchen, säger Jimmie Jansson och fortsätter:

– Jag tyckte vi var ganska raka. Vi gjorde mål i själva uppbyggnadsfasen också, tog avslut. Tittar man på första målet vi gör är det bara ett skott, en block, och det studsar lite vår väg. Det måste man också säga. Överlag är alla mål så att vi tar lägena och sätter upp varandra.

En tydlig skillnad mot förra året, som man kan se med blotta ögat både på träningar och matcher, är att årets power play redan nu har många fler lösningar och varianter än man kunde åstadkomma förra året.

– Framför allt så har vi en jävla bra plan. Det är inte så att vi bara går ut och hoppas på det bästa. Vi har tittat på hur de rör sig i box play, vi har satt upp spel som vi tror kommer funka mot de här. De bitarna gör vi också när vi kommer ut där. Mitt mål (fram till 4–1) bland annat är en intränad variant. De andra målen är att vi har en tydlig plan hur “Svesse” (Anton Svensson) vid sidan har velat haft oss, och det funkar. Det är bra snack innan, och en tydlig plan hur vi utför det, och vi svänger heller inte iväg för att vi gör några mål, säger Jansson.

Något som Thomas Paananen ofta återkom till förra säsongen var hur VIK tappade momentum i power play, snarare än att vinna det även om det inte blev mål. Nu blev det förstås mål på en majoritet av alla chanser mot Vita Hästen, men även när det inte blev mål var power play ofta bra och tungt.

– Det är lite så. Mina tidigare två säsonger här har det blivit så att power play inte har gett oss energi. Vi behöver verkligen ett bra power play för att vinna matcher, som ger oss energi och momentum, säger Alexander Lunsjö.

Bland flera nycklar för ett framgångsrikt power play-spel har just Alexander Lunsjö redan tidigt på säsongen hittat helt rätt i sin roll runt kassen. I den positionen är hans uppgift kanske inte framför allt att skymma målvakten, utan att i rätt lägen bryta sig ut och i stället försöka spela pucken, antingen tvärs över till Mathias From eller in centralt till Alexander Rauchenwald. Det sista alternativet gav ett av power play-målen, när From rakade in en retur på ett skott från Rauchenwald.

– Jag gillar den positionen. Man behöver hot där nere också. Jag tycker att jag kan hitta bra passningar, har bra tajming i passningarna och har bra spelsinne där nere. Lavoie (Alex, som har samma roll i den andra formationen) har också otroligt bra spelsinne. Det viktiga är att vi har hot där nere också.