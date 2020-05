Nyföretagandet minskar i länet – större minskning än i övriga landet

I ett pressmeddelande påpekar Visma att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag.

– För att Sverige ska klara sysselsättning och välfärd även på sikt måste det hela tiden startas nya företag – speciellt i den akuta situation som vi befinner oss i just nu, säger Boo Gunnarson som är företagarexpert på Visma.

I april registrerades det 108 nya företag i Västmanland, en minskning med 18 procent jämfört med samma månad i fjol. I landet som helhet minskade nyföretagandet med 3 procent under april månad. Men tack vare en stark inledning på nyföretagaråret 2020 hamnar Sverige ändå på plus när det gäller antalet nyregistrerade företag under årets första fyra månader.

Mellan januari och april registrerades 26 720 nya företag, en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period 2019. Samtidigt visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget UC att antalet konkurser i Sverige ökade med hela 30 procent under april, jämfört med motsvarande period i fjol.

Värst drabbad är hotell- och restaurangbranschen, där konkurserna ökade med 159 procent jämfört med april i fjol. Näst största ökningen hade information- och kommunikationsbranschen, där konkurserna ökade med 82 procent.

– Många företag kämpar för sin överlevnad i coronakrisen och vi måste göra allt för att rädda viktiga jobbtillfällen. Omställningsstödet som regeringen presenterade i förra veckan är ett välkommet steg i rätt riktning eftersom det riktar sig även till de allra minsta företagen. Frågan är om det redan är för sent för många, säger Boo Gunnarson.