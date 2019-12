Nyförvärvet om varför han valde VIK – och klubbens rivalitet med Leksand: "Kanske får nån kommentar"

Under torsdagskvällen anlände han till Västerås. Bara timmar senare, under fredagsförmiddagen, gjorde backen Calle Själin sin första träning med VIK.

20-åringen är inlånad från Leksand för att fylla en lucka efter skadade duon Morgan Hassel och Calle Ehrnberg. Och han väntas göra debut redan under lördagen borta mot Mora. Själin gick nämligen rakt in och bildade backpar med Kenny Källström under fredagsträningen.

Efteråt bekräftade tränare Thomas Paananen att så är tanken mot Mora.

– Han och Källström har spelat ihop i Östersund. Calle var 16-17 år då. De tänker hockey lika, säger Paananen.

Calle Själin har haft svårt att ta en plats i SHL-nykomlingen Leksand. Faktum är att backen inte spelat en minut sedan den 21 november.

– Vi har tio backar på kontrakt. Många äldre. Och just nu är vi törstiga på poäng och då vill de spela de bäst för stunden, och just nu är jag inte där. Det var perfekt att det kunde ordna sig med Västerås, säger han.

Varför valde du VIK?

– Jag hade kontakt med både "Tjomme" (Thomas Johansson, general manager i Leksand) och agenten och de tyckte Västerås var jättebra för mig. Och jag har bara hört gott om Västerås och att de är duktiga på att utveckla spelare.

Själin är draftad av New York Rangers och spås en lysande framtid. Men karriären har gått lite i stå, mycket på grund av skador.

Förra säsongen fick han nästan hela hösten förstörd av en nyckelbensskada. När han väl var tillbaka drabbades backen av en hjärnskakning.

– Jag flög in med huvudet före i sargen. Det var lite otäckt. Men det var en hjärnskakning som höll mig borta resten av säsongen, berättar Själin.

– Jag har haft lite otur med skador. Men det känns bra nu med allt, jag känner inga skavanker alls. Nu när jag inte spelat med Leksand på ett tag har jag lagt mycket tid i gymmet.

Tanken med lånet är att Calle Själin ska spela med VIK resten av säsongen. Men till skillnad från Lukas Zetterberg kan Själin kallas tillbaka vid skador.

20-åringen själv ser gärna att han blir kvar i Västerås.

– Jag vill spela. Och just nu är det inte så stor chans att få göra det i Leksand med alla backar friska. Så då vill man ju vara här där man kan få speltid. Men vill Leksand kalla hem mig så är jag redo för det också, säger han.

Förutom Källström har Själin tidigare spelat med William Wikman och Isac Skedung i Leksand. När rivaliteten mellan klubbarna kommer på tal får backen ett stort leende på läpparna.

– Jag hoppas jag blir bemött bra, men man vet ju aldrig. Nej, jag har inte hört något än så länge. Det ska inte vara någon fara heller. Man kanske får nån kommentar, det vet man inte, säger han.

Så här beskriver Thomas Paananen sitt senaste tillskott till truppen.

– En bra tvåvägsback, som vi hade koll på redan förra säsongen när vi mötte Leksand. Bra skolad, bra spelsinne och bra spelförståelse. Framförallt en bra människa som, precis som vår förening, vill framåt.

Fotnot: VIK möter Mora på bortais idag 15.15. Du följer matchen som vanligt på vlt.se

FAKTA/Calle Själin

Ålder: 20 år

Position: back

Moderklubb: Östersunds IK

Klubbar: Östersunds IK, Timrå IK, Leksands IF

Statistik denna säsong i SHL: 13 matcher, 0 poäng, 2 utvisningsminuter

Aktuell: Utlånad till VIK