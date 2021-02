NYHETSDAGEN: Aros Congress Center läggs ned • Tusentals stöttar Karl Hedin • Äldre lurad på stor summa pengar

Anmäl text- och faktafel

VLT AVSLÖJAR: Aros Congress Center läggs ned: ”Sorgligt”

Guldstänk, konferenser och kongresser är ett minne blott hos Västerås eventjätte ACC. Anläggningen kommer att läggas ner, enligt uppgifter till VLT. Vd:n Tobias Hultberg bekräftar nu uppgifterna. ”Om och när den här verksamheten går att starta upp vet vi inte”, säger han.

Äldre lurad på stor summa pengar

Vid 21-tiden på söndagskvällen blev en äldre person i Västerås uppringd av en bedragare som utgav sig för att vara från dennes bank.

Tusentals stöttar Karl Hedin – därför väcker brottsmisstankarna så starka reaktioner

Hösten 2018 greps industrimiljardären Karl Hedin, misstänkt för bland annat grovt jaktbrott. En månad senare bildades en Facebookgrupp med största prioritet att stötta Hedin och de andra åtalade. I dag har gruppen drygt 33 000 medlemmar. ”Självklart blev genomslaget större eftersom det här drabbade Karl Hedin”, säger gruppens grundare.

När pandemin slog till flyttade Sune sin hustru från boendet: ”Jag tänkte – det går inte”

Sune Erikssons fru Ulla lider av demens och bor växelvis hemma och på ett äldreboende. Under våren och sommaren beslutade familjen att hon bara skulle bo hemma. – Det har varit varit svårt på olika sätt, berättar Sune Eriksson.

Hallstaborna nobbade kärleken – prästen väntade förgäves

Under söndagen erbjöds drop in-vigsel i S:t Lars kyrka i Hallstahammar-Kolbäcks församling. ”Drop in är ju drop in, så man vet aldrig”, säger prästen Paul Hansson.

”Väldigt glädjande” – nu får Lars Gustafsson en egen plats i Västerås

Nu får Västeråsförfattaren Lars Gustafsson en egen plats i staden. En del av Botaniska trädgården kommer att bära hans namn. – Hela familjen tycket att det är väldigt glädjande, säger makan Agneta Blomqvist.

