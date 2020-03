NYHETSDAGEN: Första coronafallen bekräftade • Guldstänk ställs in • Cancersjuk lurad på 450 000

Anmäl text- och faktafel

Cancersjuka Kenth lurad på nära en halv miljon – vill varna andra

Pensionären Kenth Lundin lurades på 450 000 kronor av en bedragare via falsk bitcoinhandel. Nu vill han varna andra för att råka ut för samma bedragare.

LÄS MER: Cancersjuka Kenth lurad på nära en halv miljon – vill varna andra

JUST NU: Första coronafallen i Västmanland bekräftade

Tidigare under dagen rapporterade VLT att Västmanland och Gotland var de enda länen utan bekräftade coronafall. Under eftermiddagen kom det nya uppgifter och ett nytt besked – fyra personer i länet är smittade.

LÄS MER: JUST NU: Första coronafallen i Västmanland bekräftade

Ica-butik får klartecken att bygga ut – ”matställe” ska rymmas i nya delen

Ica Matkassen i Hallstahammar har fått sitt bygglov beviljat. Butiken kommer att utöka med 380 kvadratmeter.

– Vi är så glada att vi är i gång, säger handlaren Marie Söderberg.

LÄS MER: Ica-butik får klartecken att bygga ut – ”matställe” ska rymmas i nya delen

CHOCKEN: Guldstänk ställs in

Västerås näringslivsgala ställs in med anledning av coronaviruset. Arrangörerna meddelade tidigare i dag att de följer utvecklingen noga. Flera timmar senare bekräftades det, att fyra personer i länet är smittade. Under eftermiddagen blev det klart att evenemanget ställs in.

LÄS MER: CHOCKEN: Guldstänk kan ställas in

Ytterligare fem ur det Kriminella nätverket släppta på fri fot

Under onsdagen beslutade Västmanlands tingsrätt att fem av de sex häktade ur det Kriminella nätverket släpps på fri fot – inklusive nätverkets ledare.

LÄS MER: Ytterligare fem ur det Kriminella nätverket släppta på fri fot