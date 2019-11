NYHETSDAGEN: Kupp mot guldbutik • Här byggs Västerås nya utomhusbad • Hon vann över 300 000

Kupp mot guldbutik – tjuvarna greps på bar gärning

Under natten greps två män på Wissings guldaffär i centrala Västerås, där de var i full gång med att länsa butiken. Polisen fick in ett första samtal om händelsen redan när männen höll på att slå sig in i butiken på Köpmangatan och kunde därmed ta dem på bar gärning.

Här byggs Västerås nya utomhusbad

Lögarängens nya vattenrutschbanor är snart på plats och den stora bassängen får en ny inklädnad av rostfri stålplåt. Den ena rutschbanan är 40 meter lång och byggs på en fem meter hög kulle, som är gjord av byggnadsrester från det gamla badhuset. Utomhusbadet står förhoppningsvis klart någon gång innan sommaren.

Hon vann över 300 000 – och en ny bil

Postkodlotteriet besökte Stora Torget under gårdagen. Vinnarna som tagit hem över 10 000 kronor i den senaste dragningen samlades, och en av dem hade chans att vinna innehållet i ”drömcontainern” som stod intill scenen. Den lyckliga vinnaren blev Eva Malmborg, som vann en bil värd över 500 000 kronor.