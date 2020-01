NYHETSDAGEN: Män greps på Hälla • Bilist körde ner i å • Utbildningarna som ger högst betalt

Män gripna vid shoppingcenter på Hälla

Under natten upptäckte väktare två män som uppförde sig misstänkt intill köpcentret på Hälla. En av männen kastade ifrån sig en väska i samband med att polisen anlände till platsen. Väskan visade sig innehålla diverse verktyg som kunde tänkas användas för att bryta sig in i lokaler och de båda misstänktes därmed för förberedelse till stöld – de anhölls senare under onsdagsmorgonen.

Bilist körde ner i Kölstaån – fördes till sjukhus

Under morgonen inträffade en bilolycka, där en man i 40-årsåldern körde ner i Kölstaån. Mannen var kvar i bilen när räddningstjänsten kom till platsen och efter räddningsinsatsen fördes han till sjukhus.

Utbildningarna som ger högst betalt efter studenten

Om ett par veckor ska runt 3 000 niondeklassare i länet välja gymnasieprogram – och högst snittlöner, både fem och tio år efter studenten – har de som gått praktiska program.

Ingen ville bygga villa – då tändes en ny idé

Två lediga tomter på Stenhagsvägen i Hallstahammar har legat ute till försäljning under en längre tid. När inga privatpersoner hittills har nappat och flera företag har visat intresse, planerar nu kommunen att inte gå efter den vanliga tomtkön för privatpersoner. Istället genomför de försäljningen till den som lämnar det förslag som bedöms vara bäst.