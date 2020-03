NYHETSDAGEN: Man skjuten med flera skott på Pettersberg • Coronafall på Westinghouse

Anmäl text- och faktafel

Man skjuten med flera skott – polisen utreder mordförsök

Flera personer larmade polis till Pettersberg sent under onsdagen, efter att ha hört skottlossning. När polisen kom fram till platsen fann de en svårt skadad man i åldern 25-34 år. Polisen upprättade avspärrningar kring brottsplatsen och befann sig på den aktuella platsen med hundpatruller under natten. Det finns ännu ingen misstänkt gripen. En förundersökning om försök till mord är upprättad.

Fall av corona bekräftat hos personal på Westinghouse – byggnad stängs

Ett fall av coronavirus har bekräftats hos en ur personalen på Westinghouse, och företaget har efter det beslutat att stänga en av sina kontorsbyggnader för sanering. Den smittade och de kollegor som haft direkt kontakt med denne har även satts i hemkarantän.

Åbonde: Ett obegripligt beslut av VIK att släppa in publik

"Alla visste att det bara var en formalitet som saknades – och ändå valde man att släppa in publik. Och när dessutom motiveringen blir att man följer det myndigheter och regeringen säger blir det fullständigt omöjligt att på ett vettigt, icke paragrafryttar-sätt förstå hur man landade i det beslutet."

VLT-sportens krönikör Oliver Åbonde anser att VIK borde ha spelat utan publik i matchen mot Vita Hästen.

Louise fruktar spridningen av smittan: ”Om Valdemar får coronasmittan dör han”

”Det är så många som inte tar den här epidemin på allvar. Men för oss är det på dödligt allvar”, säger Louise Björk, som är mamma till lille Valdemar, som har den sällsynta sjukdomen Doors syndrom. VLT har tidigare skrivit flera artiklar om Valdemar och hans föräldrars kamp för att han ska överleva. Coronaepidemin är ett nytt hot mot Valdemar och alla andra överkänsliga.