NYHETSDAGEN: Skott avlossades under butiksrån • ”Det vi byggt upp i 40 år brann ner på 40 minuter” • Ny butik har öppnat i Igor

Skott avlossades under butiksrån – stor polisjakt efter maskerad rånare

Sent under måndagskvällen inträffade ett rån i en butik på Karlsdal. Ett skott ska ha avlossats under rånet. Ingen person kom till skada men polisen inledde en stor jakt på rånarna.

Senare kunde VLT avslöja att ett smycke till högt värde stulits under rånet.

BILDEXTRA: ”Det vi byggt upp i 40 år brann ner på 40 minuter”

Brandstationen är närmaste granne. Det hjälpte inte när Bonka MC:s klubbhus brann ner till grunden. Lågorna slukade huset och nio motorcyklar. ”Ett livsverk gick upp i rök”, säger en medlem.

Här är butikernas nya taktik som ska stoppa tjuvarna: ”Slipper springa efter”

Stölder, hot men även allvarliga trakasserier är vardagsmat för anställda i handeln. Men nu kan butikerna få större möjligheter att skydda sig – genom att porta tjuvar. "Slipper springa efter våra kända snattare", säger Christer Hedin.

Ny butik har öppnat i Igor

Ditzinger, vars huvudbutik ligger i Göteborg, öppnade en popup-butik i Igor den 10 oktober. Butiken huserar i Midtowns gamla lokaler. Ida Lindmark, som tidigare jobbade på Midtown är en av de nya butiksbiträdena på Ditzinger.

– Vi säljer mycket porslin, bädd och bad-produkter, inredning, täcken och kuddar, allt möjligt, säger Ida Lindmark.

Coronaläget: Smittan kan ha nått en ny topp i Västmanland

Smittspridningen bedöms vara hög i Västmanland, rapporterar länsstyrelsen. Men enligt Lunds och Uppsala universitet är läget mer oroande: Smittspridningen i Västmanland har nått en andra topp för hösten, nästan lika hög som toppnoteringen i september.

