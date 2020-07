NYHETSDAGEN: Sprängattentat i Arboga – polisens bombgrupp var på plats • IT-attack mot Västerås stad • Meteorolog: Så blir sommarvädret i länet

Anmäl text- och faktafel

Sprängattentat mot butik i Arboga – polisens bombgrupp på plats

Räddningstjänst och polis larmades till Kapellgatan i Arboga där tjuvar försökt spränga sig in en butik. "Folk larmade om en hög smäll", säger Torsten Hemlin, befäl vid polisens regionledningscentral.

Klubbchefen hyllar VSK-fansens krisstöd: ”En fantastisk uppslutning”

Trots uteblivna publikmatcher är engagemanget stort från VSK-supportrarnas sida. "Jag kan räkna på en hand på de som har velat haft en återbetalning", säger klubbchefen Andreas Dayan.

Välkänd pizzeria stängs – stadsdelen utan snabbmat

Moes på Hammarbygatan har stängt. Det är den andra pizzerian som försvinner när Oxbackens centrum ska byggas om. Enligt ägaren Aydin Dogru kommer de eventuellt att öppna ny pizzeria i någon annan lokal i Västerås i framtiden.

Älg sprang runt i Västerås innerstad – så slutade besöket: ”Hade sällskap av en eftersöksjägare”

Älgen som gästade innerstaden under onsdagen eskortades under torsdagen tillbaka in i skogen av eftersöksjägare. Den hade då hunnit besöka både kolonilotter och en tennisbana.

IT-attack mot Västerås stad – uppgifter på villovägar efter att anställd klickat på länk

Västerås stad har utsatts för ett större spamangrepp. Men man lyckades hindra gärningsmännen från att komma över mer känsliga uppgifter. ”De testar när det är semestertider och mindre kontroll,” säger Britt-Inger Lindell, informationssäkerhetssamordnare för Västerås stad.

Northvolt får jätteorder från BMW – batterier för 20 miljarder

Bilföretaget BMW ska satsa på elbilar – och har lagt en order omfattande 20 miljarder kronor hos batteriföretaget Northvolt. Senare under 2020 öppnar energiföretaget en pilotanläggning för återvinning av batterier i Västerås.

Se hit semesterfirare – så spås sommaren bli efter efterlängtade värmetoppen

Det är juli och mitt i högsommaren – men vädret har satt käppar i hjulen för den som drömt om en stekhet sommar på stranden. Men ställ inte tillbaka husvagnen i garaget än, i helgen återvänder värmen.

