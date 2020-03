NYHETSDAGEN: Två nya coronafall i länet • Stor kedja varslar 900 personer • Ung man knivskuren • Tomas förlorar ersättning – om han inte utsätter sig för smittorisk

Anmäl text- och faktafel

Immunskadade Tomas skräck: Mista ersättningen – om han inte utsätter sig för smittorisk

Tomas Oksa är en högriskpatient i coronatider, efter att ha överlevt leukemi, stamcellsoperationer samt hjärtinfarkt – och han har dessutom njursvikt och nedsatt lungkapacitet. Trots det blev han nyligen beordrad av Arbetsförmedlingen att närvara vid en kurs bland en stor grupp människor, vilket skulle innebära en smittorisk.

Stor kedja med gym i Västerås varslar 900 personer

Under onsdagen beslutade styrelsen för Actic under ett extrainsatt möte att varsla 900 anställda. Actic finns på över 100 platser runt om i Sverige. Bland annat finns två gym i Västerås, ett på Kristiansborgsbadet och ett i city.

Ung man knivskuren av maskerade män – uppsökte vård själv: "Misstänkt rån"

Under natten mot torsdag misstänks en ung man i 20-årsåldern ha blivit knivrånad i Västerås. Under rånet ska han ha blivit knivskuren. ”Enligt de uppgifter vi har just nu är det tre maskerade personer som utfört det misstänkta rånet”, säger Mats Länn, RLC-befäl hos polisen.

Wolt inför ny standardrutin för hemleverans

Nu väljer kedjan Wolt att ändra sina leveransrutiner till följd av coronaviruset. ”Vi är glada att kunna möta den efterfrågan samtidigt som vi gör vad vi kan för att minimera smittspridningen och värna om våra kunder och kurirpartners", säger Mårten Al Fakir Larsson, marknadschef på Wolt i ett pressmeddelande.

Ytterligare två bekräftade coronafall i länet

På en presskonferens berättade smittskyddsläkaren Jan Smedegård att ytterligare två personer i länet bekräftats ha coronaviruset. ”Det är två personer som har koppling till Österrike”, sa Jan Smedjegård.

