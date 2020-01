NYHETSDAGEN: Uppsving för Hälla • Träd föll över bil • Nypremiär på Kristiansborgsbadet • Högt träd rasade vid Krumeluren

Nya aktörer på väg till Hälla efter uppsvinget

Den nya foodcourten har lockat massor av nya kunder till Hälla shopping. Uppsvinget för gallerian har lett till att de lediga lokalerna snart fylls med nya aktörer. Kaj Johdet, som driver Hälla kafferosteri, menar att det är en tydlig skillnad på antalet kunder i rörelse.

– Det är många fler och det är inget snack om saken att foodcourten dragit mycket folk, säger han.

Träd föll över bil på Österleden

En man i 50-årsåldern fördes till sjukhus under onsdagen efter att ett träd fallit och träffat mannens bil under färd. Olyckan inträffade vid korsningen Österleden-Kumlagatan efter att SMHI gått ut med en varning om mycket hårda vindar i länet under morgontimmarna.

26 personer rånades i villa – nu kan polisen vara nära ett genombrott

Tidigt på lördags morgonen den 21 december förra året rånades 26 personer på kontanter och värdesaker i en villa på Ormbergsgatan i Västerås. Nu kan polisen ha nått ett genombrott i utredningen i och med det faktum att chefsåklagare Stephan Uttersköld tagit över utredningen.

20 meter högt träd rasade vid Krumeluren

Den hårda vinden fortsatte att ställa till det i Västerås under onsdagseftermiddagen med flera omkullfallna träd. Bland annat har ett stort träd fallit inne på gården vid Krumeluren.

BILDEXTRA: Nypremiär på Kristiansborgsbadet: ”Äntligen!”

På onsdagen öppnade Kristiansborgsbadets bassäng efter att ha varit stängd ett halvår. Mycket uppskattat av de morgonpigga badare som VLT träffade. ”Det är mysigt och gemytligt här”, tycker Rolf ”Tussen” Andersson.

