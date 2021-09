Go Let It Out AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning:

"Konsultverksamhet inom grafiska tjänster, mediabyrå inom annonsförsäljning, reklam och PR, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 9 september och har sitt säte i Västerås.

Företaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Styrelseledamot är Jonas Bergström, 39 år. Emelie Bergström, 37 år, är styrelsesuppleant.