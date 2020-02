Nyström: Det måste gå att kräva mer av de rutinerade spelarna i VSK

En kvartsfinal spelad, och en förlust. Det är fortfarande långt kvar – men visst finns det saker som oroar när det gäller VSK:s insats mot Bollnäs.

Jag tänker främst på skillnaden mellan lagen, skillnaden där det i Bollnäs var de största namnen som klev fram när det behövdes som mest medan det i VSK inte alls såg ut på samma sätt.

"Vi spelar på elva spelare i vårt lag, vi har inga ledande spelare" svarade Martin Landström i lördags på frågan varför de ledande spelarna i Bollnäs var så framträdande medan VSK:s motsvarighet inte var det.

Michael Carlsson var inne på samma spår om vilka spelare han vill se höja sig:

"Det är klart att vi vill ha upp allihop. De ledande spelarna vi har, det är alla. Vi spelar tillsammans, vinner tillsammans, förlorar tillsammans."

Visst, det låter ju som en fin tanke. Men jag kan inte hålla med dem ens om jag skulle vilja.

Att VSK är ett kollektiv kan jag skriva under på, att det inte vimlar av superstjärnor utan är mer av en klassiskt tuggande lagmaskin. Absolut. Men visst finns det ledande spelare, spelare med mer rutin, mer erfarenhet och som det måste gå att ställa högre krav på än de unga oerfarna spelarna.

Att Joel Engström och Kasper Sandgren var två av de spelarna som visade mest vilja och som faktiskt gjorde stor skillnad i den första kvarten är givetvis glädjande för VSK, det är två bra spelare och den ungdomliga entusiasmen ska inte underskattas. Men det är inte spelare som ska bära ett lag i ett slutspel på samma villkor som spelare med betydligt mer rutin i bagaget.

Det är inte rimligt.

Att spelare som Per Hellmyrs, Daniel Mossberg och Christoffer Fagerström skulle växla upp till slutspelet var inte oväntat, det visste även Michael Carlsson och VSK. Men ska VSK kunna matcha det måste de spelarna i VSK som varit med om detta förut, som klivit fram och gjort skillnad under säsongen och som så ofta annars går in i ledarroller göra det även nu och visa vägen.

Först då blir det här den rysare till kvartsfinalserie vi så gärna vill se.

Det är fortfarande långt kvar – men visst finns det saker som oroar.